Alexandru Muraru: „Planul PSD-AUR e făcut de câteva săptămâni. Vor să instaureze un nou regim politic în România, de sorginte belarusă”

Alexandru Muraru spune că PSD și AUR recurg la un asemenea „plan" pentru că „Guvernul Bolojan a lovit exact acolo unde îi doare

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a transmis, luni, că „actul toxic al disperării” arată un plan PSD-AUR „pentru un regim de sorginte Belarus” în România și că „este făcut de câteva săptămâni, în spatele ușilor închise”.

Alexandru Muraru mai spune că PSD și AUR vor să „instaureze un nou regim politic în România, al controlului total, al fricii și al renunțării la valorile euro-atlantice”.

„Ceea ce vedem astăzi este un derapaj democratic profund prin decizia Partidului Social Democrat de a se alia oficial cu extremismul, doar pentru a-și proteja rețelele de interese și privilegiile.

Am fost primul care a vorbit public despre conspirația PSD-AUR pentru alegerile prezidențiale din 2024 — un scenariu toxic, mărturisit și dovedit ulterior chiar de liderii PSD. Tot eu am fost primul care a atras atenția asupra dezastrului pe care îl pregăteau pe ascuns la bugetul statului.

Vă spun și acum, cu aceeași certitudine că planul alianței PSD-AUR pentru dărâmarea guvernului este făcut de câteva săptămâni, în spatele ușilor închise. Este o acțiune premeditată, al cărei scop final este cutremurător. Vorbim de instaurarea unui nou regim politic în România, de sorginte belarusă. Un regim al izolării internaționale, al controlului total, al fricii și al renunțării la valorile euro-atlantice”, a transmis Alexandru Muraru, pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL mai susține că PSD și AUR recurg la un asemenea „plan” pentru că „Guvernul Bolojan a lovit exact acolo unde îi doare cel mai tare: în risipa banului public, în sinecurile de partid, în evaziunea fiscală și în privilegiile nemeritate”.

„De ce fac acest gest de o iresponsabilitate istorică?

Pentru că Guvernul Bolojan a lovit exact acolo unde îi doare cel mai tare: în risipa banului public, în sinecurile de partid, în evaziunea fiscală și în privilegiile nemeritate. Pentru a opri depolitizarea ANAF-ului, reorganizarea Vămilor și tăierea cheltuielilor inutile, PSD este dispus să arunce România în haosul instabilității.

Nota de plată pentru această trădare nu o vor achita politicienii care bat palma pe sub masă, ci fiecare român. Investitorii nu vin într-o țară instabilă, iar partenerii europeni nu au încredere într-un stat care legitimează radicalismul.

Istoria recentă din regiune ne arată clar că partidele social-democrate din Cehia, Ungaria sau Bulgaria care au ales calea compromisului cu populismul agresiv au sfârșit prin a fi măturate de pe scena politică. Cine hrănește extremismul dintr-un calcul cinic, sfârșește prin a fi devorat de el.

România nu este o monedă de schimb pentru calculele lor obscure. Partidul Național Liberal rămâne singura forță politică responsabilă, garantul modernizării economice și al ancorării noastre definitive în lumea liberă, occidentală. Nu vom permite ca România să fie târâtă spre Est!”, a încheiat Alexandru Muraru.