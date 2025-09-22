Alexandru Nazare, despre reforma ANAF: „Trebuie să ne gândim cum reconstruim, nu cum să desființăm”

Sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va intra în procesul de digitalizare / FOTO: Hepta

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că are un plan de reconstrucție pentru ANAF, după ce consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a afirmat că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală.

„Știți foarte bine opinia mea despre modul în care funcționează ANAF. Există un mare nivel de așteptare, dar și foarte multă dezamăgire pe care a provocat-o ANAF de-a lungul timpului, pe care bineînțeles că trebuie să o asumăm, pentru că a fost un mesaj care a fost transmis la nivel de bază, de către extrem de mulți contribuabili și există o așteptare în mod clar ca activitatea ANAF să se îmbunătățească.

Ce observăm în aceste prime două luni de execuție bugetară. Observăm o creștere a colectării ANAF-ului, o creștere sensibilă de peste 2 miliarde de lei, deci sunt și vești bune în privința colectării ANAF. Sunt vești bune, de asemenea, și în privința modului pe acțiuni în ultima lună și jumătate, pe foarte multe domenii”, a explicat ministrul Finanțelor.

Oficialul a mai precizat că reforma ANAF se va concentra pe îmbunătățire și modernizare, nu pe desființare.

„Există, de asemenea, multe acțiuni legate de îmbunătățirea modului în care tratează prețurile de transfer și așa mai departe. Cred, în schimb, și este justificat în spațiul public să apară diverse opinii legate de cum să îmbunătățim și care sunt metodele prin care să îmbunătățim mai bine ANAF.

Eu cred că înainte să desființăm ar trebui să ne gândim cum reconstruim, nu neapărat să pornim de la ideea de desființare sau să pornim de la ideea de reconstrucție.

Avem în plan o reconstrucție a ANAF-ului, astfel încât să ameliorăm, să îmbunătățim lucrurile. Bineînțeles că nu se poate face peste noapte acest lucru, dar activitatea ANAF-ului se va îmbunătăți. Avem un orizont de timp până în iunie anul viitor să finalizăm jaloanele pe digitalizare și până la final de 2026 să închidem complet discuțiile asupra digitalizării și, bineînțeles, că în acest interval de timp vom vedea o îmbunătățire a activității ANAF-ului”, a încheiat ministrul Finanțelor.

Reacția acestuia vine după ce Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a afirmat că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală.