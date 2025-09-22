Nazare, despre posibilitatea unor noi taxe: La Copenhaga nu s-a discutat acest subiect

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor în România. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a declarat luni după-amiaza, la Antena 3 CNN că în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de la Copenhaga nu s-a discutat "despre alte creşteri pe taxe sau altceva în plus faţă de ceea ce ştim în momentul de faţă". Mâine, la ora 13:00, liderii coaliţiei stau faţă î faţă şi iau deciziile care îi privesc pe toţi românii: deciziile legat de finanţe.

Alexandru Nazare s-a întors recent de la reuniunea miniştrilor de finanţe ECOFIN, cea informală de la Copenhaga, a fost şi în Statele Unite, iar azi, 22 septembrie, premierul României, Ilie Bolojan, se află la Bruxelles, unde are discuţii cu comisarii de acolo.

Întrebat de Andreea Dumitrache, moderatoarea emisiunii "News Room", care este realitatea vizavi de buget, în condiţiile în care au fost făcute publice unele date de execuţie bugetară şi românii se întreabă dacă va mai fi crescută vreo taxă dacă nu se fac ajustările la acest deficit, Alexandru Nazare a răspuns: "Nu am discutat acolo de creşteri de taxe – ca să vă răspund la întrebare. Deşi, există această informaţie în spaţiul public, pot să vă confirm acum: nu am discutat despre alte creşteri pe taxe sau altceva în plus faţă de ceea ce ştim în momentul de faţă".

Ministrul Finanţelor, despre garanţia că nu vor fi creşteri de taxe

Andreea Dumitrescu, moderatoare "News Room": Observ sau poate puteți să le garantați românilor că nu vor mai fi alte majorări de taxe sau nu.

"Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creștem sunt cuprinse deja în pachetele fiscale I și II. Nu discutăm chestiuni legate de zvonuri, discutăm niște date care sunt temeinic evaluate – un impact fiscal pe ambele pachete, care a fost comunicat și nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situația în care se află în România astăzi.

Iar în timp ce noi discutăm sunt și alte discuții la Bruxelles la care participă direct primul ministru. Deci, în momentul când se finalizează aceste discuții, concluziile vor fi, bineînțeles, cuprinse în rectificare și rectificarea normală să aibă un traiect absolut normal. O să fie discutat în coaliție, la nivel politic, la București, cu toate cifrele pe masă. După după finalizare acestor discuții", a mai precizat ministrul Finanţelor în cadrul interviului oferit azi, la Antena 3 CNN.

Ulterior, în cadrul interviului de la Antena 3 CNN, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Cred că e foarte important să fim prezenţi atât la Washington, cât şi la Bruxelles, să fim cât mai prezenţi la reuniunile unde România are un cuvânt de spus şi trebuie să transmită mesaje. De aceea, la reuniunea informală de la Copenhaga a Consiliului ECOFIN, am valorificat la maximum potenţialul de a discuta cu toţi ceilalţi miniştri de Finanţe, (...) şi cu comisarul Dombrovskis, astfel încât, să pregătim temeinic momentul Consiliului ECOFIN din octombrie şi să transmitem mesajele importante legate de situaţia fiscal-bugetară a României, inclusiv cea legată de viitoarea rectificare bugetară. Am pregătit astfel întâlnirea pe care prim-ministrul Ilie Bolojan o are în acest moment la Bruxelles cu comisarul Dombrovskis. Acestea sunt câteva aspecte legate de Consiliul de la Copenhaga".

Alexandru Nazare, despre deficitul bugetar şi rectificarea bugetară

La întrebarea: "Sunt şanse să ne încadrăm şi să mai acoperiţi din deficitul bugetar, gaura la buget, după ce vor fi negocieri cu cei de la Comisia Europeană, să accepte un alt nivel? Pentru că aţi afirmat că nu aţi discutat despre alte creşteri de taxe, dar vedem că nici nu se iau măsurile promise de coaliţie: concedierile din Administraţia locală, restul pachetelor care să facă economie şi, atunci, toată lumea se întreabă: «Dacă nu le luaţi, ce puneţi în loc?», «Dacă nu creşteţi iar TVA-ul sau alte taxe?»", Alexandru Nazare a declarat: "Rolul Ministerului de Finanţe este să gestioneze situaţia actuală în aşa fel, încât, ţintele fiscal-bugetare să fie în deplin acord cu angajamentele României. Şi acest lucru îl facem cât se poate de bine, astfel încât, avem un contact permanent cu Comisia şi cu Agenţiile de Rating.

Tocmai am terminat o discuţie informală cu Agenţia de Rating S&P, care va avea o evaluare în luna octombrie, tocmai pentru a face o evaluare preliminară deciziei pe care o vor lua în Comitetul de Rating, nu trebuie să ne aşteptăm că acest deficit bugetar, de la un nivel atât de înalt, va scădea peste noapte, pentru că acest lucru nu e posibil: să scadă peste noapte. Şi trebuie să luăm în calcul tot ce înseamnă cheltuială pe investiţii, trebuie să luăm în calcul tot ce înseamnă cheltuieli esenţiale ale statului, care trebuie acoperite.

În schimb, ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât, acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile. Şi, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie de Comisie şi de toţi ceilalţi finanţatori".

Ministrul de Finanţe al României a explicat şi ce înseamnă această rectificare. Puteţi urmări interviul integral oferit de Alexandru Nazare la Antena 3 CNN în video-ul de mai sus.