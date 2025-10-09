Ambasadorul României în SUA, despe Visa Weiver: Am propus un memorandum și a fost foarte bine primit

România face din nou paşi importanţi pentru ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, a declarat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. FOTO: Antena 3 CNN

Şeful misiunii noastre diplomatice în capitala Americii a precizat, în interviul oferit Sabinei Iosub, că se poartă discuţii intense cu Departamentul pentru Securitate Internă și cu Departamentul de Stat, iar România este "pe deplin pregătită și aliniată standardelor programului Visa Waiver".

Sabina Iosub: Foarte mulți români se întreabă ce se mai întâmplă cu vizele. Se mai ridică sau nu vizele românilor pentru SUA?

Andrei Muraru: Noi suntem în discuții intense cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat. În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Wavier. Mai mult decât atât, ceea ce a propus România părții SUA e un parteneriat extins de securitate, cel mai solid pe care SUA l-a avut vreodată sub Visa Wavier.

Când se va întâmplă, depinde de Administrație și sigur că modul în care facem acești pași ne dau perspective, dar nu aș vrea să anunț termene. Suntem foarte încrezători că acest parteneriat a atras atenția oficialilor SUA. România are un track record foarte bun în acest schimb de informații de a lucra cu agenții de implementare a legii. S-au făcut pași importanți din mai când s-a revocat această desemnare.



Sabina Iosub: Mai putem face ceva sau depinde de SUA?

Andrei Muraru: Ce a depins de noi am făcut, s-a propus acest document important, un memorandum și a fost foarte bine primit și la Departamentul de Stat și la Deparptamentul pentru Securitate Internă și așteptam din partea americană să vedem decizia.

Nu știu, se poate întâmpla devreme, cum se poate întâmplă și mai târziu, sigur există un triunghi....în momentul în care acesta devine o prioritate 0 pentru aceste instituții atunci decizia se va formaliza.