Ana Birchall, la final de mandat: Am asigurat domnia legii şi respectul faţă de ea

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a afirmat, marţi, că, deşi MJ a fost de multe ori "sub asediu", a încercat să asigure domnia legii şi respectul faţă de aceasta, în ciuda ''multor presiuni''.



Aceasta a venit marţi dimineaţa la minister, unde urmează să aibă loc ceremonia de preluare a mandatului de către Cătălin Predoiu.



"Mă uitam aseară, am semnat peste 812 acte normative, după cum ştiţi Ministerul Justiţiei este pe circuitul de avizare a majorităţii actelor normative. (...) Am asistat numeroase autorităţi, inclusiv din alte state, pe anumite proceduri. Am şi câştigat. Cred eu că mi-am îndeplint datoria faţă de românii care au investit încredere în mine, în toţi profesioniştii din acest minister, pentru că, deşi de multe ori ministerul a fost sub asediu şi în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii şi am asigurat respectul faţă de lege şi de aplicarea legii. (...) Ministerul Justiţiei, cel puţin din punctul meu de vedere, aşa s-a simţit, a fost sub un asediu continuu. Tocmai aceste luni nu au fost simple, vă mărturisesc că au fost dificile şi din cauză că eu nu am avut un secretar de stat căruia eu să-i pot delega semnătura. Deci, şi din punct de vedere administrativ, tot ministerul a stat în semnătura mea", a precizat Ana Birchall.



Ea a explicat de ce a decis să suspende procedura de numire la şefia Parchetelor.



"Procedura care trebuie declanşată pentru numirile la Parchete, (...) eu în mod intenţionat am suspendat procedura care era în curs. Nu am declanşat această procedură pentru că, din punctul meu de vedere, am considerat că în această perioadă, când încă era foarte multă tensiune în sistem, cred că era foarte important să dau această încredere, să încerc să reclădesc această încredere, inclusiv la orice procedură. Am considerat eu că e important să arăţi tuturor că atunci când este declanşată o procedură oricine doreşte să se înscrie la procedură să aibă încredere că va avea parte de o procedură corectă", a spus Birchall.



Aceasta a adăugat că pleacă de la conducerea Ministerului Justiţiei "cu fruntea sus".



"Pot să vă spun că o să plec din fruntea ministerului cu fruntea sus, cu credinţă că în toată această perioadă nu am făcut altceva decât să respect jurământul pe care l-am depus cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie la învestire şi cred că în această perioadă nu am făcut altceva decât asigurăm buna funcţionare a ministerului, a activităţii curente", a mai spus Birchall.