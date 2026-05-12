Cele patru scenarii ale lui Nicușor Dan. Guvern fără Bolojan și, probabil, cu premier tehnocrat. Cine ar intra la guvernare

2 minute de citit Publicat la 23:45 12 Mai 2026 Modificat la 23:46 12 Mai 2026

Președintele spune că nu va face "experimente" la desemntarea noului premier. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, marți, condiția pe care un candidat la șefia guvernului trebuie să o îndeplinească pentru a fi nominalizat premier. Președintele a spus că exclude, în continuare, scenariul alegerilor anticipate legislative și a recunoscut că se gândește la un premier tehnocrat.

Șeful statului a lămurit și chestiunea desemnării lui Ilie Bolojan pentru a conduce un nou guvern, atunci când a fost chestionat în mod direct în legătură cu acest subiect.

Nicușor Dan: N-am să fac experimente și n-am să desemnez un premier doar ca să vadă dacă strânge o majoritate

"În momentul de față, pentru oricare din propunerile de Guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Acesta este răspunsul general.

Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente să nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci ce vreau eu sa obținem în urma acestor discuții cu partidele este o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez prim-ministru", a spus Nicușor Dan.

El a fost apoi întrebat dacă "are în minte" variante de premieri tehnocrați.

"În mintea mea, da. Însă nu le-am avansat. Le voi avansa în momentul în care va exista un o formulă majoritară pentru asta", a răspuns el.

Președintele a menționat că va chema toate partidele parlamentare la consultări, inclusiv AUR, POT și SOS.

Cele patru scenarii pentru noul Guvern

Potrivit unei analize Antena 3 CNN, sunt patru variante luate în calcul de președinte pentru noul Guvern.

Prima presupune desemnarea unui premier tehnocrat, fără un profil politic asumat, împreună cu un cabinet de miniștri susținuți de partide politice.

Cea de-a doua variantă ar fi aceea a unui executiv pur tehnocrat: atât premierul, cât și miniștrii ar urma să provină din afara partidelor.

Problema cu o astfel de formulă ar fi nevoia de a găsi o susținere parlamentară largă.

Cea de-a treia formulă ar fi a unui guvern politic minoritar PSD - UDMR - Minorități. Kelemen Hunor, șeful UDMR, a exclus un guvern PSD - UDMR, însă liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a respins complet această variantă, spunând, că, deși nu și-o dorește, este o formulă "de luat în calcul".

Un astfel de cabinet ar trebui să negocieze voturi sau să facă înțelegeri punctuale pentru a promova proiectele importante.

Ultima variantă teoretică ar fi a unui guvern PNL - USR - UDMR - Minorități.

Ar fi formula actualului guvern interimar Bolojan, dar fără nicio garanție că va dispune de o majoritate stabilă în Parlament.

Profilul viitorului premier. Kelemen Hunor: „Independent, nu trebuie să fie lider de partid, dar să știe să conducă”

Președintele UDMR Kelemen Hunor a făcut, marți, portretul viitorului premier. Kelemen a declarat că cea mai bună variantă „pentru țară” este refacerea coaliției cu un premier „independent” care să vină „din afara acestor partide”. Acesta este de părere că va fi un guvern cu mandat scurt, „9-10 luni”.

„Un premier care trebuie să știe să gestioneze criză politică și criza guvernamentală. Nu trebuie să fie macroeconomist. Până nu știm ce va propune președintele Dan e greu de spus. Omul dacă stă în picioare, dacă are foaia de parcurs atunci nu va deveni (n.red. marionetă). Când vorbim despre o personalitate nu trebuie să fie lider de partid, trebuie să știe să conducă. E bine să cunoască politica, să cunoască regulile din lumea politică”, a declarat liderul UDMR.