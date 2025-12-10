Anamaria Gavrilă l-a exclus pe liderul deputaților POT din partid, la o lună după ce l-a numit în funcție

Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea. Foto: Răzvan Chiriță/Facebook

Anamaria Gavrilă l-a exclus pe deputatul Răzvan Mirel Chiriţă din partid, la o lună de când tot ea l-a numit în funcția de lider de grup la Camera Deputaților, relatează Agerpres. Printre motivele invocate se numără neplata cotizației „timp de mai multe luni” și neimplicarea în campania electorală pentru alegerile parțiale din București, unde partidul l-a avut candidat pe actorul George Burcea.

POT a precizat, într-un comunicat de presă, că ecizia a fost luată după analizarea mai multor situaţii care au arătat că Răzvan Mirel Chiriţă nu şi-a respectat responsabilităţile de membru şi parlamentar al partidului.

„Printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru Bucureşti, deşi este deputat de Bucureşti şi a susţinut candidatura partidului; neplata cotizaţiei timp de mai multe luni; absenţa sprijinului şi a implicării în activitatea partidului; neinformarea partidului despre situaţii care ar putea influenţa activitatea partidului.

Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile şi regulile POT”, se arată în comunicatul citat.



Decizia are efect imediat. Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne, informează conducerea POT.

În urmă cu aproximativ o lună, la data de 5 noiembrie, Răzvan Mirel Chiriţă a fost numit lider al grupului parlamentar POT de la Camera Deputaţilor de către șefa partidului, Anamaria Gavrilă. Aceasta avea doar cuvinte de laude pentru el la acea vreme.

„După mai bine de 10 luni în care am construit împreună un grup puternic, a venit momentul să îmi dedic mai mult timp extinderii partidului în toată țara. Răzvan va continua munca începută în Parlament cu aceeași seriozitate, energie și determinare.

POT înseamnă oameni noi, care își asumă, cresc și schimbă România prin muncă și caracter, iar acest pas este încă o dovadă a promisiunii noastre de la început: să ridicăm lideri noi în politică, nu să reciclăm trecutul. Felicitări, Răzvan! Mergem mai departe, mai puternici”, spunea președinta POT. Răzvan Mirel Chiriţă este deputat de București. În aproape un an de mandat, a luat cuvântul de șapte ori în plenul Parlamentului și a inițiat 36 de proiecte legislative.