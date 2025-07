Anamaria Gavrilă, mesaj suburban la adresa lui Viktor Orban. Ce a postat șefa POT pe Facebook

Mesaj jignitor al liderei POT Anamaria Gavrilă pentru Viktor Orban. Foto: Colaj/Hepta

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a avut un mesaj suburban la adresa premierului maghiar Viktor Orban, aflat într-o vizită în România. Aceasta a scris, joi, un mesaj pe Facebook, în care îl jignește pe prim-ministrul Ungariei.

Gavrilă a preluat o postare a lui Orban în care a acesta spune că a ajuns la București „pe pământ românesc”, urmând să plece „în Transilvania”.

„Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare. It is what it is”, a scris Gavrilă.

Viktor Orban se află în România pentru câteva zile într-o vizită privată, urmând să participe la sfârșitul săptămânii la Școala de Vără de la Băile Tușnad unde premierul maghiar vine în fiecare an.

Miercuri, acesta a avut o întâlnire la Palatul Victorie cu premierul Ilie Bolojan. La discuțiile de la Palatul Victoria a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor. La finalul întrevederii, Guvernul a precizat, într-un comunicat de presă, că discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat în principal „creșterea schimburilor comerciale” și dezvoltarea unor „proiecte comune de infrastructură și interconectare”.

