AP: Criza politică se adânceşte în România, care are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Parlamentul României - Camera Deputaților / Facebook

Eşecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veştea este de aşteptat să adâncească perioada de instabilitate şi turbulenţe din România, în contextul în care ţara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, scrie The Associated Press.

Luni seara, parlamentarii români au respins noul guvern propus de premierul desemnat Adrian Veştea, care sperase să pună capăt crizei politice prelungite din ţară. Votul din Parlament a eşuat - cu 189 de voturi pentru şi 23 împotrivă - iar mai mult de jumătate dintre parlamentari s-au abţinut. Pentru adoptare erau necesare cel puţin 233 de voturi. Rezultatul adânceşte o criză politică ce dura de luni de zile şi care a început în luna mai, când un vot de neîncredere a răsturnat guvernul anterior

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că l-a desemnat pe Veştea, membru de lungă durată al Partidului Naţional Liberal (PNL), pentru a încerca să formeze un guvern pe baza experienţei sale administrative anterioare. Veştea a fost a doua nominalizare a lui Dan pentru funcţia de prim-ministru, după ce candidatul său anterior, Eugen Tomac, nu a reuşit să prezinte un cabinet în termen de 10 zile, explică AP.

Într-un discurs adresat luni parlamentarilor, Veştea a afirmat că România traversează „o perioadă complexă” şi că există o „neîncredere între cetăţean şi stat”. Ţara se confruntă cu „provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de-a lungul anilor, un context internaţional mai instabil şi mai riscant decât am cunoscut de multă vreme”, a spus el. „Dar, dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă este altceva - o criză de încredere”, este citat Veştea de agenţia de presă.

Veştea a înaintat duminică Parlamentului programul său de guvernare şi lista miniştrilor. Însă Nicuşor Dan nu a consultat PNL-ul lui Veştea înainte de a-l nominaliza. Cabinetul propus de Veştea a fost susţinut de cel mai mare partid din Parlament, Partidul Social-Democrat (PSD), însă propriul său partid a refuzat să-l susţină, explică AP.

Luni, Veştea a purtat discuţii cu liderul partidului de opoziţie naţionalist de extremă dreapta, Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), afirmând că este necesar să se rezolve „o criză fără precedent”. Liderul AUR, George Simion, a declarat după întâlnire că partidul său nu va susţine cabinetul lui Veştea, iar deputaţii AUR au părăsit Parlamentul înainte de vot. „De 35 de ani, în România, trădarea este la ordinea zilei şi a devenit, într-un fel, ceva obişnuit, parte din viaţa de zi cu zi”, a spus Simion într-un discurs ţinut în Parlament. „Cei din această sală care nu sunt trădători părăsesc această sală, care a devenit sinonimă cu trădarea”, a anunţat el.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus jurnaliştilor înainte de încheierea votului că partidul său probabil nu va susţine un guvern minoritar şi l-a felicitat pe Veştea pentru că „a acceptat să intre în această luptă”. „Sunt alţii care nici măcar nu au fost prezenţi la vot şi se comportă ca nişte moralişti”, a spus Grindeanu, „dar nu este treaba mea să-i judec”, a adăugat el.

Cristian Andrei, consultant politic din Bucureşti, afirmă că votul favorizează în mare măsură AUR, demonstrând că „partidele principale sunt incapabile să guverneze”. El prevede că criza politică se va prelungi. „Ne aşteaptă un drum anevoios în căutarea unei majorităţi, deoarece partidele pro-occidentale se află într-un conflict perpetuu”, a declarat el pentru The Associated Press. „Instabilitatea şi populismul câştigă din nou. Încrederea în politica mainstream este din nou victima”, a punctat analistul.

Preşedintele Dan va trebui acum să desemneze un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reuşeşte să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanşa alegeri anticipate. Următoarele alegeri generale sunt programate abia în 2028.

România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE şi o inflaţie galopantă. Când coaliţia a venit la putere în iunie 2025, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate, aminteşte AP în încheierea materialului său.