AUR acuză o campanie de denigrare! Claudiu Târziu: “Cu noi este Dumnezeu! Nu ne temem”

„Ieri seară, alături de George Simion, am avut o scurtă întîlnire cu presa la sediul AUR. După anunțurile pe care le aveam de făcut, i-am invitat să pună întrebări. Ba chiar am insistat să ne întrebe orice despre orice, pentru că toată ziua, pe televiziuni și în gazete am fost insultați, calomniați, răstălmăciți, acuzați, fără să ni se ceară punctul de vedere. A fost o tăcere deplină. Ziariștii nu aveau nici o curiozitate. Astă noapte au continuat cu aceleași mizerii. Azi de dimineață, la fel. Fără să ne întrebe nimic în legătură cu acuzațiile pe care ni le aduc. Asta nu e agendă ticăloasă contra AUR? Ba da. Cui folosește? Electoratul și-a spus cuvîntul. 600 de mii de români ne-au acordat încrederea lor. Față de ei avem în primul rînd datoria de a face ce am promis. Ce mai schimbă campania de denigrare? Vor să ne izoleze pe scena publică, dar asta denotă că n-au înțeles nimic din votul dat pe 6 Decembrie. Românii nu sînt proști, s-au săturat de mincinile și batjocura politicienilor de pînă acum și se vor aduna tot mai mulți în jurul nostru. Orice lovitură venită dinspre presă și politicienii sistemului ne va întări, le va demonstra oamenilor că sîntem autentici, că sîntem singurii care le ținem partea și de aceea sîntem supuși acestei canonade. Și încă un lucru pe care nu l-au înțeles adversarii noștri naturali și hulitorii noștri: cu noi este Dumnezeu! Așa a fost posibilă minunea din 6 Decembrie a.c. Și cu noi va fi. Nu ne temem, deci, de nimic. Doamne, ajută-ne!

PS: Ca să fiu drept, au existat și excepții notabile, cîțiva ziariști care ne-au cerut opinia ieri și alți cîțiva cu care am programat interviuri pentru zilele astea. Dar vorbesc despre o mare majoritate rău intenționată și despre o tendință”, a spus Claudiu Târziu pe pagina sa de Facebook.

Rezultatele obţinute de AUR în urma alegerilor

Clasată pe locul patru în urma alegerilor parlamentare, AUR este surpriza momentului în politica românească, la doar un an şi câteva luni de la înfiinţare.

AUR a înregistrat peste 14% în Suceava (cel mai mare rezultat, 14,72%), Botoșani (14,62%), Neamț (14,4%) și Constanța (14,2%). Procente ridicate au fost obținute de noua alianță și în Vrancea (13,43%), Vaslui (12,73%), Iași (12,13%) și Bacău (11,57%).

Cele mai mici procente au fost înregistrate de AUR în Olt (5,81%), Giurgiu (5,58%), Dolj (5,17%) și București (5%).

Partidul AUR s-a clasat pe locul trei în Diaspora, imediat după USRPLUS și PNL, obţinând un sfert dintre voturile românilor din străinătate.

În Camera Deputaţilor a obţinut 33 de mandate, iar la Senat - 14.