Băluţă, atac la Ciucu: "Aveți apucături de Baronul Münchhausen". De ce i-a transmis primarului general că e "un om fără caracter"

Primarul Sectorului 4 din Bucureşti, Daniel Băluţă, a lansat un atac, sâmbătă, la adresa lui Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4 din Bucureşti, Daniel Băluţă, a lansat un atac, sâmbătă, la adresa lui Ciprian Ciucu, după ce edilul Capitalei a afirmat că "n-avem bani nici măcar să ieşim pe uşă", aruncând vina pe "Ordonanţa-trenuleţ din 2023 a Guvernului Ciolacu". "Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying", a spus Băluţă.

"Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (pentru că altceva ne demonstrează că nu e în stare să facă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter.

Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda! Voi continua să lupt pentru a face dreptate!

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, DA, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie", a postat Băluţă pe Facebook.

Primarul de la Sectorul 4 a mai transmis că "prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil":

"Pentru “prestația” de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: sunteţi un om fără caracter !Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă! Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil. Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!

Închei prin a vă ura succes și minte limpede!".