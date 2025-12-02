Barbu dă vina pe Ministerul de Finanțe pentru taxa pe sere strecurată ”pe furiș”: Cum să calculezi impozit pe folii? Nu poți

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a respins marți, la Antena 3 CNN, noul impozit pe sere și solarii, despre care liderul PSD Sorin Grindeanu acuza că a fost strecurat ”pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale. Ministrul a spus că impozitul acesta nici nu poate fi aplicabil deoarece nu se poate calcula valoarea impozabilă. Întrebat cum s-a ajuns ca acest proiect să fie asumat în Parlament, Barbu a spus că doar Ministerul de Finanțe stabilește taxe și impozite.

Barbu a explicat că proiectul privind impozitul pe sere și solarii a fost asumat în Parlament și nu a fost dezbătut în coaliția de guvernare.

„Nu s-a discutat în coaliție. Dacă se discuta ceva pe agricultură în coaliție, domnul Grindeanu sigur îmi cerea un punct de vedere. Eu întreb foarte clar: cum poți calcula valoarea impozabilă la un solar, ca să poți determina impozitul? Sunt convins că nu se poate aplica”, a spus ministrul.

Florin Barbu a subliniat că, potrivit legislației, stabilirea valorii impozabile pentru astfel de construcții ar necesita rapoarte de evaluare întocmite de experți ANEVAR, ceea ce ar transforma o taxă teoretic mică într-o povară uriașă pentru micii producători.

„Orice raport de evaluare se face de un expert ANEVAR. Un raport costă în jur de 1.500 de lei, iar un solar ajunge la 5.000 de lei. Cum să pui oamenii să plătească expertiza mai scumpă decât solarul? Nu se poate realiza acest mecanism.”

„Ca să stabilești o valoare impozabilă, o construcție trebuie să aibă pereți, acoperiș, așa e reglementat în Codul fiscal. La solarii vorbim, de cele mai multe ori, de folii, structuri ușoare, improvizate, nu de clădiri clasice.” a adpugat Barbu.

Florin Barbu a subliniat că partea de taxe și impozite nu intră în atribuțiile Ministerului Agriculturii, ci ale Ministerului Finanțelor: „Aceste lucruri sunt puse în Guvern sau în Parlament de Ministerul de Finanțe, e singurul care vine cu partea de impozite și taxe. Nu este responsabilitatea Ministerului Agriculturii colectarea de taxe. Eu, ca ministru al Agriculturii, pot doar să atrag atenția când văd că un mecanism nu poate fi aplicat.”

Ministrul Agriculturii spune că a discutat deja cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și cu premierul Ilie Bolojan. „Sunt convins că această taxă pe sere și solarii va fi eliminată.”, a insistat el.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur sâmbătă, într-o postare pe Facebook, strecurarea ”pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale a taxei pe sere sau solarii și a susținut că nu va exista o astfel de taxă, deoarece va cere o acțiune rapidă în parlament. Grindeanu a afirmat că „nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor”, iar apariția taxei în documente oficiale contravine deciziei politice asumate.

În mesajul său, Grindeanu a acuzat unele ministere că introduc în legislație prevederi care nu au fost decise la nivel politic.

Prevederea privind impozitarea solariilor a apărut în spațiul public după adoptarea în Parlament a unui pachet de măsuri fiscale care schimbă regimul unor construcții agricole considerate până acum neimpozabile la nivel local.

Măsura este prezentată, în explicațiile publice, ca o încercare de uniformizare a tratamentului fiscal pentru clădiri, însă fermierii și producătorii avertizează că orice cost suplimentar la nivel de impozite locale se va reflecta în cheltuielile de producție și, ulterior, în prețurile produselor, mai ales la legume și fructe. Mai mulți agricultori au susținut că noul impozit le-ar putea reduce suprafețele cultivate în spații protejate sau chiar i-ar împinge să renunțe la solarii, pe fondul unui cumul de majorări de taxe locale anunțate pentru începutul lui 2026.