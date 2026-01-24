Specula din energie a umflat facturile, acuză Bogdan Ivan: "Băieți cu o firmuliță și două laptopuri făceau zeci de milioane”

Ministrul Energiei a subliniat că din cauza legislației s-a ajuns ca specula să dea un preț foarte mare la energie. sursa foto: Hepta. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 CNN că facturile ridicate la energie au fost alimentate de speculă și de lacunele din legislația românească.

“Sunt foarte mulți băieți care cu o firmuliță și doi angajați și două laptopuri făceau zeci de milioane de euro pe baza lacunelor din legislația din România și pentru că puteau să se comporte ca și în vestul sălbatic.

De câteva luni nu mai pot să facă așa ceva. Sunt obligați să depună garanții pentru toate contractele pe care le fac. La rândul meu, ca și acționar majoritar în companiile care produc astăzi energie m-am asigurat că avem cu prepondenrență asigurate contractele cu furnizorii pentru populație iar mai departe că acele optimizări nu mai pot fi făcute așa de ușor ca înainte. Altfel nu puteam să scădem prețurile la ofertele din energie”.

Ministrul Energiei a subliniat că din cauza legislației s-a ajuns ca specula să dea un preț foarte mare la energie:

“Pe o piață nefuncțională, în condiții oarecum gri s-a ajuns ca specula să dea un preț foarte mare la energie care se vede la factura finală. Acest lucru a redus considerabil, a făcut posibilitatea unei piețe mai predictibile. Ofertele astăzi sunt cu 20% mai mici decît în urmă cu 6 luni de zile”.

Cum au fost umflate facturile românilor

Bogdan Ivan a explicat în detaliu mecanismele prin care facturile românilor au fost umflate artificial, arătând cum specula a profitat de dezechilibrele din piața energiei.

Potrivit lui Bogdan Ivan, prin mecanisme financiare complexe, energia era tranzacționată artificial prin mai multe entități, doar „pe hârtie”, pentru a ajunge să fie revândută la prețuri uriașe.

“În momentul în care tu ai o piață de echilibrare, tu ai un consum foarte mare dimineața de la 7:00-10:00 și seara de la 18:00-22:00, energia o produci constant în bandă. În timpul zilei ai consum foarte mic și producție foarte mare. Pe solar de exemplu, avem 1.500 -2.000 de MW. În clipa respectivă, în care ai supraproducție poți să vinzi energia și al 1 leu în rețea. Sunt mecansime financiare care sunt complexe, dar tu iei acea energie pe care practic o muți doar pe foaie într-un stat vecin, de acolo se mai duce la două trei firme și prin altă companie prietenă o iei și o vinzi la 2.000 de lei seara când ai reechilibrare”.

Ministrul Energiei a subliniat că la nivelul actual de consum al României există o acoperire de 90% din producția internă. Începerea expoatării la Neptun Deep va face ca România să nu mai depindă de fluctuațile de pe piețele externe:

“Avem cele două mari companii Romgaz și OMV Petrom, plus Black Sea Oil & Gas care ne produc mare parte a energiei noastre. Acum avem un vârf de consum de iarnă, am magazinat la maximum încă din vara anului trecut ca să putem să acoperim sezonul rece și iată că a fost o iarnă geroasă. Ajungem la 10% pe echilibrare, doar în zile geroase, în rest suntem independenți.

Ce e important la Neptun Deep, îmi doresc ca acel gaz să îl ardem cât mai mult în România, în industria din România la niște costuri corecte dar care să stimuleze industria petrochimică, a îngrășămintelor.

Scopul meu este scadă, dar suntem cuplați la piața europeană. Ce e foarte sigur e că noi nu mai depindem de importuri, lucru care ne dă flexibilitate foarte mare”.