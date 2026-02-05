Bogdan Ivan, despre preţul gazelor în România: "Cred în piaţa liberă, dar nu în Vestul Sălbatic". Cât vor plăti românii după 31 martie

Cât vor plăti românii, la gaze, după 31 martie. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi seară, la emisiunea "Sinteza zilei", de la Antena 3 CNN, că "statul trebuie să-i protejeze pe oameni şi, din acest motiv, plafonează anumite adaosuri comerciale la gaze naturale". Ivan a precizat că "am analizat ofertele şi am văzut că avem oferte şi cu 20% mai mari în perioada post-31 martie, este evident că am simţit nevoia să intervin". Ministrul Energiei a spus, concret, şi cum va fi calculat preţul la gaze naturale: "Azi avem 0,31 lei/kwh la consumatorul final, iar dacă se va depăşi acest plafon, diferenţa o pune statul. Ne asigurăm că nimeni nu sare calul".

"Eu n-am cum să le spun oamenilor că România, care ţara care produce cele mai multe gaze naturale din UE, trebuie să plătească unul dintre cele mai mari preţuri. Statul trebuie să-i protejeze pe oameni şi, din acest motiv, plafonează anumite adaosuri comerciale ca să protejeze consumatorul final. Cred în piaţa liberă, dar nu în Vestul Sălbatic.

Acum suntem în stadiul în care începem să echilibrăm aceste lucruri, dar într-o formă în care am garanţia că oamenii nu vor mai plăti mai mult după 31 martie. Aveam premisele că n-or să crească preţurile după liberalizarea din 31 martie, dar când am analizat ofertele şi am văzut că avem oferte şi cu 20% mai mari în perioada post-31 martie, este evident că am simţit nevoia să intervin.

Ne-am înţeles cu toţii spre o formă care să fie tolerabilă şi prin care să protejăm oamenii. Ne vom asigura că nu vom avea un preţ mai mare decât cel astăzi în plată. Presiunea asupra bugetului va fi 0. Dacă azi avem 0,31 lei/kwh la consumatorul final, la gaze naturale, iar dacă, se va depăşi acest plafon, diferenţa o pune statul. Ne asigurăm că nimeni nu sare calul", a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a realizat şi un bilanţ la 6 luni.

"Am luat toţi banii decontaţi din PNRR pentru investiţii directe în producţia de energie, pentr că de acolo vine toată problema, că avem prea puţină energie în piaţă, e o piaţă debarasată. Am crescut gradul de plăţi pe PNRR cu 539%, am crescut gradul de plăţi din Fondul pentru Modernizare, cu 2084%, ca banii să ajungă la beneficiari".

La capitolul evoluţiei plăţilor din PNRR, de la 0 lei în 2023, România a avut 588 de milioane de lei în semestrul 2 din 2025", a afirmat Bogdan Ivan.