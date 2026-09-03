Bogdan Ivan propune un plan în trei puncte pentru economia României. Carburanții, energia şi gazele naturale sunt vizate

Bogdan Ivan, deputat PSD și fostministru al Energiei. Sursa foto: Agerpres

Pentru depășirea crizei carburanților și a celei energetice, Bogdan Ivan, deputat PSD şi fost ministru al Energiei, propune declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, securizarea gazelor naturale ale României și menținerea măsurilor de sprijin pentru consumatori. El a subliniat că un cost acceptabil al energiei și gazelor naturale este esențial pentru relansarea economică și pentru competitivitatea companiilor românești.

Conform declaraţiilor transmise de Bogdan Ivan joi, într-un mesaj video înregistrat, firmele din industria românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele trei decenii din cauza costurilor ridicate cu energia și carburanții.

Fostul ministru al Energiei a povestit că, în urma vizitei la mai multe fabrici din Bistrița, antreprenorii și angajații i-au spus că situația este tot mai dificilă, iar unele companii au ajuns să alimenteze în Ungaria, unde motorina este mai ieftină.

"Am fost în fabrici la Bistriţa: fabrici de cablaje, de radiatoare, de baterii. Şi proprietarii companiilor, şi oamenii ne-au spus că e cea mai grea perioadă din ultimii 30 de ani. Au ajuns să alimenteze tirurile în Ungaria, pentru că e mai ieftină motorina acolo decât în România", a precizat Bogdan Ivan pe înregistrarea postată pe contul său de Facebook.

Întrebat ce măsuri ar putea fi luate ăpentru a depăşi criza carburanţilor şi criza energetică, acesta a răspuns astfel: "Unu – situaţie de criză în domeniul carburanţilor, care ar trebui să stopeze creşterea preţului final la pompă. Doi – securizarea gazelor naturale ale României. România are cele mai reduse depozite de gaze naturale în faţa unei ierni din ultimii 10 ani. În momentul de faţă avem şi cele mai mari preţuri.

Am făcut o schemă: anul trecut, când eram ministrul Energiei, prin care am plafonat preţul pentru consumatorul casnic la 310 lei/megawatt. Dar această schemă trebuie susţinută în continuare, pentru că, dacă nu vei avea suficient gaz în piaţă, rişti să nu poţi să pui în implementare această măsură. Şi asta pentru că n-ai cum să ai companiicompetitive în lume dacă tu ai cel mai scump curent din întreaga Uniune Europeană.

Ulterior, Bogdan Ivan a mai făcut următoarele precizări: "Partidul Social Democrat a venit în faţa societăţii, în faţa patronatelor, celorlalte partide, cu un plan foarte coerent în 10 puncte strategice pentru România, iar singura, cea mai importantă condiţie pentru relansarea economică a ţării noastre reprezintă un cost acceptabil al energiei şi al gazelor naturale. Aşa că le mulţumesc colegilor mei din Partidul Social Democrat şi preşedintelui Sorin Grindeanu, pentru faptul că au considerat că în în cele zece direcţii strategice pe care le are viitorul guvern a inclus şi a pus ca principal obiectiv energia şi exploatarea resurselor naturale ale României, pentru că suntem o ţară extrem de bogată în resurse naturale.

Am venit cu o formulă foarte corectă în care proiectăm următorii 10 ani, indiferent cine va fi ministrul Energiei, Transporturilor sau premier, România să meargă înainte cu aceste proiecte strategice care sunt susţinute de toate partidele politice (...)".

Deputatul PSD a afirmat că, în urma discuțiilor cu antreprenori și angajați din industria românească, a constatat presiunea tot mai mare exercitată de creșterea costurilor și lipsa de predictibilitate.

"Am ascultat problemele lor, am văzut presiunea uriașă pe care o resimt și mesajul este foarte clar: trecem prin una dintre cele mai grele perioade pentru economia românească din ultimii 30 de ani. Costurile au crescut, predictibilitatea a scăzut, iar pentru foarte multe companii fiecare lună a devenit o luptă pentru menținerea producției și a locurilor de muncă", a scris oficialul în dreptul mesajului video înregistrat.

În plus, Bogdan Ivan a propus un plan bazat pe trei direcții: declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, securizarea gazelor naturale și asigurarea unui preț competitiv la energia electrică pentru companiile românești

"România nu mai are nevoie de improvizații, de măsuri luate de pe o zi pe alta sau de explicații după ce problemele au apărut deja. Are nevoie de un plan real, coerent și aplicabil, construit în jurul a trei măsuri clare. Prima – declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, astfel încât statul să poată interveni rapid și eficient, iar prețul final la pompă să nu mai fie lăsat să crească fără control.

A doua – securizarea gazelor naturale ale României. Intrăm într-o iarnă complicată, cu prețuri ridicate și cu prea multă incertitudine atât pentru populație, cât și pentru economie. România are resurse și trebuie să le folosească inteligent, în primul rând pentru siguranța energetică și pentru susținerea economiei naționale.

A treia – energie electrică la un preț competitiv pentru companiile românești. Nu poți cere industriei să producă, să investească, să păstreze locurile de muncă și să concureze pe piața europeană, în timp ce o lași să suporte unele dintre cele mai mari costuri cu energia.

Nu mai este timp pentru soluții mimate sau pentru amânări. Trebuie acționat acum, înainte ca firmele românești să fie puse în genunchi și înainte ca oamenii să plătească și mai mult pentru lipsa de decizie. PSD își asumă responsabilitatea guvernării și își asumă găsirea soluțiilor de care România are nevoie. România are nevoie de un Guvern stabil, de decizii predictibile și de o majoritate care să își asume protejarea economiei, a companiilor românești și, înainte de toate, a locurilor de muncă", a mai transmis acesta.