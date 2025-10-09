Bolojan a anunţat singura condiţie în care se mai pot organiza alegeri, în 2025, la Bucureşti. "Nu avem un acord în coaliţie"

Scandal în Coaliție pe data alegerilor din București. Foto: Facebook

Premierul a anunţat, joi seara, că în acest an nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, iar în coaliţie nu există un acord pe acest subiect.

"Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti.

Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor. Şi atunci, sigur, eu personal cred că, cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti, pentru că, chiar dacă domnul viceprimar, actualul primar interimar, Bujduveanu, văd că lucrează în aceste zile şi face tot ce poate ca să ducă lucrurile înainte, gândiţi-vă că un primar care are toată legitimitatea, are un vot în spate, are o altă forţă, o altă autoritate, are o altă perspectivă decât un interimar.

Asta e valabil peste tot şi cred că ar fi un lucru bun pentru administrarea Capitalei în următorii ani. Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se va amâna convocarea alegerilor în Bucureşti. Aceasta este realitatea", a spus premierul la B1 TV, conform Agerpres.

Ilie Bolojan speră că săptămâna viitoare coaliţia va lua o decizie privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

"În coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă. Şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară.

Trebuie bine analizat şi sper ca săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba", a transmis premierul.

Bolojan va publica lista cu primăriile care au restanţe la plata CAS şi CASS

Premierul le-a dat un răspuns dur, joi seară, primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene din ţară, după ce aceştia au acuzat că reformele lui Ilie Bolojan lasă comunitățile fără bani şi proiecte fără finanţări. "Săptămâna viitoare, vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a spus prim-ministrul la B1 TV.

Bolojan a acuzat că reacţiile primarilor din România la adresa lui sunt exagerate și nu reflectă realitatea:

"În condițiile în care nu există o limitare a unor cheltuieli din administrația locală, la nivelul cheltuielor medii lunare, pe primele nouă luni ale anului, avem în lunile noiembrie și decembrie un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuți, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează. Ele intră la deficitul de stat și, practic, noi ne angajăm la niște lucruri pe care nu le putem controla.

Una este un sprijin legitim pe care trebuie să-l dăm pentru Direcțiile pentru Protecția Copilului, într-o anumită marjă, și alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuieli și săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru.

Înseamnă că dacă nu plătești CSS sau CASS și reții banii la sursă mai multe luni de zile, ai o răspundere directă penală pentru acest lucru.

Și în această situație, eu sper că toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile, sigur, premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local, nu va mai funcționa în această perioadă.

Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuielile pe care administrația locală, dintr-o localitate mai mică sau mai mare, le face".