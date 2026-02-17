Bolojan: Cât sunt premier, nu voi permite un buget pe premise nerealiste. Problemele nu se rezolvă cu postări pe TikTok

Premierul guvernului României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan spune că va cere analize de la toți actorii care fac propuneri, fie că e vorba de partide din coaliție sau ministere, pentru a putea vedea de unde pot fi acoperite cheltuielile - „Eu nu voi permite cât sunt premier să facem un buget care se bazează pe premise nerealiste”, a declarat prim-ministrul, la TVR.

„Cu cât o măsură de corecție, cu cât o măsură de reformă indiferent de care, cu cât o măsură de stimulare se ia mai repede cu atâta efectele ei sunt mai rapide sau costurile se reduc. Exceptarea unor sectoare nu înseamnă scutirea lor de efortul de a-și reduce cheltuielile, ci de a ține cont de specificul lor și o reducere pe care o faci în procente care poate să fie ca idee că nu se aplică la toată lumea zece la sută se poate transforma în alte măsuri dar care ca efect combinat în anul acesta sau anii următori înseamnă o reducere.

În momentul în care crești vârsta de pensionare, gândiți-vă că asta înseamnă că mult mai puțini oameni vor intra în anii următori în aceste sisteme ceea ce se înseamnă economii importante per total și oameni care vor fi eliberați și vor pleca în economia reală.

Toate aceste lucruri corectate unele dintre ele pot să aibă niște efecte economice care se vor reflecta în capacitatea bugetului de a rezolva diferite probleme. În condițiile în care noi trebuie să atingem o țintă de deficit de 6,2% trebuie să ne gândim că avem certitudinea că trebuie să găsim un echilibru între cheltuielile pe care le angajăm și veniturile pe care le avem. Orice fel de propunere, care poate să vină de la partide, de la ministere, trebuie dublată e o analiză de unde acoperim acele cheltuieli.

Eu nu voi permite cât sunt premier să facem un buget care se bazează pe premise nerealiste și unul dintre lucrurile pentru care în anii trecuți nu ne-am câștigat încrederea piețelor și partenerilor noștri este că între datele bugetului de la început de an și de la jumătate anului sau de la final erau niște diferențe foarte mari. Nu mai putem merge așa și indiferent cine va fi premier, avem o traiectorie negociată de țara noastră prin care în 2030 trebuie să ajungem la un nivel care să se apropie de trei la sută. Din dorința de a nu mai arunca banii țării pe geam plătind niște dobânzi enorme, gândiți-vă că doar dobânda pe care o plătim într-un an reprezintă costul autostrăzii care leagă Bucureștiul de Pașcani. Ce ar însemna asta dacă am continua în anii următori.

Aceste lucruri nu sunt ușor de făcut, nu sunt comode, de-aia nu a fost un entuziasm pentru a-și asuma răspunderea în această perioadă și de aceea vedeți pe surse tot felul de pseudo știri care n-au nicio legătură cu realitatea dar care încearcă să lase responsabilitatea doar pe umerii celor care și-au asumat-o”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat și cu privire la cota sa de popularitate și dacă-l deranjează că nu este foarte popular.

„Gândiți-vă că toate deciziile luate de acest guvern s-au luat împreună cu coaliția, toate lucrurile au fost convenite de comun acord.

E adevărat că un guvern întotdeauna va fi identificat cu persoana premierului, eu nu fug de responsbilități dar mi se pare corect pentru țară că pentru a progresa, pentru a scurta această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate și de o minimă responsabilitate pentru țara noastră și de o predictibilitate și stabilitate pentru că oricine va fi premier, Bolojan sau altcineva, aceste probleme rămân. Ele nu se rezolvă cu postări pe TikTok și Facebook, nici prin știri pe surse, ci prin măsuri care să asigure echilibre, să pună economia pe baze reale și să creeze oportunități”, a răspuns prim-ministrul Ilie Bolojan.