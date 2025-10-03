Bolojan, despre decizia Curții Constituționale a României pe Pachetul 2: Sunt optimist că aceste legi vor intra în practică

Premierul Ilie Bolojan. sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat că este optimist în legătură cu hotărârea pe care Curtea Constituţională o va lua în privinţa legilor din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, relatează Agerpres.

„Nu ştiu care sunt raţiunile pentru care Curtea a amânat (decizia - n.r.) şi, în general, am evitat să fac comentarii sau prognoze pe deciziile Curţii. Am încercat, atunci când am propus fiecare proiect de lege, să respectăm toate prevederile legale, să vedem dacă în deciziile anterioare ale Curţii sunt lucruri care interferează cu propunerile pe care le-am făcut şi am căutat să respect toate aceste decizii. Deci, pornesc de la o premisă că toate proiectele de legi care au fost amânate sunt de natură să fie validate de Curte. (...) În plus, cel puţin unele dintre ele, cum este cel legat de magistraţi sau cum este cel care a fost deja validat legat de conducerile autorităţilor de reglementare unde erau nişte salarii foarte mari, pur şi simplu nu mai sunt tolerate de societate. Le consideră ca pe nişte nedreptăţi foarte mari. E o realitate, orice aş spune, nu e o problemă că vreau eu asta. Orice discuţii se fac, în orice spaţiu, oamenii nu sunt de acord să pleci în pensie la 48 - 50 de ani, cu o pensie cât salariul”, a afirmat premierul, vineri seara, la Prima TV.

El a adăugat că situaţia privilegiată a magistraţilor nu poate fi menţinută, în condiţiile în care costurile sociale cresc constant.

„Este o situaţie care nu este acceptată. Şi e o situaţie pur şi simplu de sustenabilitate. Deci nu mai putem să ducem acest lucru, pentru că în fiecare an costurile sociale cresc. (...) Nu este un lucru echitabil şi nu este sustenabil, pentru că, pe lângă cei care sunt în situaţia asta, vom ieşi, dacă ne ţine Dumnezeu sănătoşi, la pensie şi generaţiile din anii '68, '69, '70, unde suntem (...) peste 450.000 într-o generaţie, ori atunci sistemul nostru de pensii, dacă nu este pregătit, trebuie să ne gândim cine ne va asigura plata pensiei noastre. Dacă noi nu ne batem joc şi nu amanetăm viitorul copiilor noştri, cu siguranţă şi noile generaţii se pot gândi, cu optimism, la pensie, pentru că dacă, ştiţi, ca într-o familie, nu risipeşti totul, înseamnă că şi copiii tăi nu pleacă de la zero. Pleacă poate cu un nume bun, poate cu un anumit patrimoniu sau cu o educaţie bună. Asta trebuie făcut şi la nivel de societate. Să nu ne batem joc de viitoarele generaţii, de copiii noştri, de nepoţii noştri. Aceste lucruri trebuie corectate. Deci eu sunt optimist că, săptămâna viitoare sau când va decide Curtea, lucrurile vor fi de aşa natură încât aceste legi să intre în practică”, a subliniat Ilie Bolojan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă legea referitoare la pensiile magistraţilor va fi declarată neconstituţională, premierul a răspuns: „Nu pot anticipa ce s-ar întâmpla, nu pregătesc scenarii, nu iau în calcul tot felul de lucruri. Acum, ceea ce trebuie să facem este să luăm în continuare măsuri de stabilizare, să asigurăm funcţionarea sistemului public, în aşa fel încât să putem plăti salarii, să putem achita pensii, să menţinem cea mai mare parte a investiţiilor, în afara celor care trebuie eşalonate în lucru, să ne accesăm banii europeni. Acestea sunt principalele preocupări în această problemă şi vom vedea care va fi decizia Curţii”.

Referitor la o eventuală demisie, şeful Executivului a precizat: „Eu nu am spus asta. Am spus că, într-adevăr, în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante, care nu sunt validate, sigur ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. (...) Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu o astfel de situaţie, dar nu se pune această problemă în momentul de faţă. Să vedem cum se pronunţă CCR şi, până atunci, să lucrăm, să ne facem fiecare datoria acolo unde suntem”.

Totodată, Bolojan a menționat că discuțiile avute cu preşedintele Nicuşor Dan s-au concentrat pe menținerea stabilității coaliției de guvernare.

„Pe problemele care ţin de funcţionarea coaliţiei, de proiectele importante pentru România, de agenda pe problemele majore, ţinem un contact şi periodic discutăm pe aceste aspecte. Atunci când am avut întâlniri cu coaliţia, discuţiile cu domnul preşedinte au fost de natură să se găsească soluţii pentru a asigura stabilitatea, pentru ca această coaliţie să îşi respecte angajamentele iniţiale, (...) să putem pune aceste pachete în practică şi să asigurăm redresarea României”, a afirmat premierul.