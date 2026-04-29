Bolojan, despre investiţiile prin SAFE: Contractele se vor semna în lunile următoare, ca să realizăm aceste capacităţi până în 2030

România are alocate circa 16,6 miliarde de euro în programul SAFE. Sursa foto: Armata României/ Facebook

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că România plănuieşte să finalizeze investiţiile prin programul SAFE până în 2030. "Împrumuturile prin SAFE sunt cu dobânzi mici și poți să-ți dezvolți industria de apărare. România a luat niște decizii care țin de respectarea unor reguli, de achiziții de armament și de localizarea unei ponderi cât mai mari în ţară, astfel încât fabricile noastre să fie retehnologizate", a declarat Ilie Bolojan la TVR 1.

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.

Antena 3 CNN a intrat în posesia documentului care arată exact pe ce vrea România să cheltuiască miliardele din programul european SAFE: 15 programe de înzestrare, de la blindate și elicoptere până la drone și sisteme antiaeriene. Șase dintre contracte merg către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.

"Întărirea frontierei de est este o necesitate din cauza lipsei de predictibilitate a Rusiei. Împrumuturile prin SAFE sunt cu dobânzi mici și poți să-ți dezvolți industria de apărare. România a luat niște decizii care țin de respectarea unor reguli, de achiziții de armament și de localizarea unei ponderi cât mai mari în ţară, astfel încât fabricile noastre să fie retehnologizate, să fie puse la punct și să ne dezvoltăm și economia.

Din acest credit, se vor semna contractele pentru capetele de autostradă din Moldova. Datele au fost prezentate Comisiei de apărare din Parlament. Contractele se vor semna în lunile următoare astfel încât să avem până în 2030 aceste capacități realizate în România.

Apărarea este ca un sistem de termoficare îngropat. Când funcționează nu-l vezi, dar când ai o avarie pe o magistrală, rămâi fără cartiere întregi fără încălzire.

Până acum, Europa a avut o asigurare susținută de SUA. Ei au spus, pe bună dreptate, că trebuie să contribuim și noi", a afirmat Bolojan pentru sursa amintită.

Cel mai scump program din lista SAFE este cel pentru mașinile de luptă ale infanteriei, atribuit companiei germane Rheinmetall. România va achiziționa, în prima etapă, 232 de blindate Lynx, mai puține decât cele 298 prevăzute inițial, pentru o sumă de aproximativ 2,6 miliarde de euro. Restul de 66 de vehicule ar urma să fie cumpărate ulterior, cel mai probabil din bugetul național, prin contracte separate.