Bolojan, după ce INS a anunțat că inflația a scăzut la 6,2%: „Ar fi fost și mai mică fără presiunea prețurilor carburanților”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri, după anunțul făcut de INS privind inflaţia, că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. „Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume”, a scris el, pe Facebook.

„INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă.

Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele șapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice”, a transmis el.

Bolojan afirmă că „această perioadă nu este deloc ușoară”, dar spune că „alternativa ar fi fost mult mai costisitoare”.

„Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare.

Dacă am fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe, la dobânzi tot mai împovărătoare, România ar fi ajuns într-o situație imposibilă. Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă”, a mai spus el.

Astfel, „dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă”.

„Care a fost principala reformă a mandatului acestui Guvern? Schimbarea unui model care devenise nesustenabil. Însănătoșirea finanțelor publice. Refacerea fundației pe care România poate construi din nou creștere economică, investiții și prosperitate.

Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă.

Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin”, a încheiat el.

Institutul Național de Statistică a transmis, vineri, că indicele preţurilor de consum în luna august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, a fost 100,22%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%, iar rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%.

Astfel, rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) a fost 9,5%.

