Bolojan spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție și că ar complica și mai mult criza

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Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a vorbit despre posibilitatea ca PNL să voteze guvernul Luca Niculescu și despre o ipotetică dizolvare a Parlamentului și convocare de alegeri anticipate. Șeful PNL a spus că președintele Nicușor Dan nu a spus niciodată că ia în calcul alegerile anticipate și că a fost vorba doar de o declarație pe surse, precizând și că situația României din prezent este mult prea complicată pentru a recurge la dizolvarea Parlamentului.

Întrebat pe această temă, Bolojan a spus că Nicușor Dan nu a avertizat cu alegerile anticipate și că poziționările sale publice au fost mereu împotriva acestui deznodământ la criza politică. Premierul interimar a mai spus că alegerile anticipate nu pot fi o soluție în acest moment pentru că suntem în pragul iernii și că nu se mai poate funcționa cu un guvern interimar până în primăvară, când s-ar putea organiza scrutinul.

„Președintele României nu a dat un astfel de avertisment. A venit ceva știre pe surse, toate poziționările președintelui au fost că nu va convoca alegeri anticipate și chiar dacă ar fi să discutăm cât se poate de real, dacă am ajunge în situația să convoci alegeri anticipate, fiind în pragul iernii, fiind în situația în care nu putem funcționa pe actualele prevederi, intram într-o situație și mai complicată, pentru că una este să treci un buget, să ai un buget trecut în primăvară sau la începutul anului și să declanșezi anticipatele în mai ca să se țină în septembrie sau octombrie, și alta e să ajungi în octombrie când, în situația în care suntem noi, cu guverne fără capacitate de modificări cu o situație complicată în regiune, nu te poți duce în alegeri decât peste câteva luni, în cursul anului viitor, situație în care lucrurile se complică foarte rău”, a spus prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a mai spus și că a ales „responsabilitatea pentru țară” când și-a asumat funcția de prim-ministru, dar a dat de înțeles și că PNL urmează să voteze guvernul Niculescu tot din același considerent.

„Deci nu e vorba de frica de alegeri anticipate pentru că nu noi trebuie să ne facem griji, ci de responsbilitate pentru țara asta și ea e un aspect demn de luat în seamă nu când faci declarații politice ci atunci când știi că dacă decizi un lucru te poate costa. Și eu știu că o astfel de propunere pe care o faci partidului poate să însemne un cost politic, dar între responsabilitate pentru țară și un calcul de procente, am ales responsabilitaea pentru țară și am dovedit-o când, în 2025, neînghesuindu-se nimeni să fie premier, mi-am asumat o răspundere știind că cel care vine trebuie să treacă România printr-o perioadă dificilă, știind că la finalul acestei perioade poți să ieși destul de prost”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.