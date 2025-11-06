Bucureștiul a pierdut miliarde de euro: Liviu Negoiță acuză incapacitatea administrației și propune un departament pentru foduri UE

1 minut de citit Publicat la 14:28 06 Noi 2025 Modificat la 14:28 06 Noi 2025

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primăria Capitalei, avertizează că Bucureștiul se află într-un blocaj administrativ care a costat orașul oportunități uriașe de dezvoltare. El susține că municipalitatea are nevoie urgentă de un departament specializat și eficient pentru atragerea fondurilor europene, în special pentru proiectele de infrastructură, acolo unde Capitala „a pierdut cel mai mult”.

Negoiță a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă, că promisiunile majore făcute bucureștenilor — de la apă caldă și căldură, până la trafic și utilități — nu au fost respectate. „Scuza cu lipsa banilor nu stă în picioare. În patru ani, din cele 13 miliarde de euro disponibile pentru București, administrația a reușit să atragă doar 2,1 miliarde. Asta înseamnă aproape 10 miliarde pierdute”, a declarat candidatul PUSL.

Acesta propune ca toți cei care intră în cursa pentru Primăria Capitalei să își asume public un „contract cu bucureștenii”, prin care să garanteze realizarea obiectivelor, nu doar enunțarea lor în campanie.

Negoiță a amintit și de experiența sa administrativă la Sectorul 3. „Când am plecat în 2012, toate străzile erau racordate la utilități: apă, canal, gaze. Astăzi, în 2025, avem străzi de pământ în Sectorul 1 și zone din București în care se trăiește ca la țară. Este inadmisibil pentru o capitală europeană”, a spus el.

Liviu Negoiță afirmă că o administrație profesionistă, orientată spre rezultate și finanțări europene, poate readuce Bucureștiul pe direcția dezvoltării reale