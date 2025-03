Burduja: România poate contribui semnificativ la securitatea, stabilitatea și independența energetică a Europei

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja susţine că România are o poziție strategică și poate contribui semnificativ la securitatea, stabilitatea și independența energetică a Europei. Foto: Sebastian Burduja / Facebook

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook marţi seară, prin care susţine că România are o poziție strategică și poate contribui semnificativ la securitatea, stabilitatea și independența energetică a Europei, arată Agerpres.

"Astăzi, la The Economist Romanian Business & Investment Roundtable, am discutat despre securitatea energetică a Europei într-o perioadă în care provocările sunt foarte mari, statele europene luptă să scape de dependența energetică față de Rusia, iar țara noastră are oportunitatea de a fi un actor central în acest efort comun. România are o poziție strategică și poate contribui semnificativ la securitatea, stabilitatea și independența energetică ale Europei. Atuurile sunt de partea noastră. Avem resurse importante - gaze naturale, energie nucleară, un sector al regenerabilelor în plină ascensiune - și începem să dezvoltăm infrastructura energetică necesară pentru a le valorifica în avantajul României. Am reamintit de participarea României la proiecte precum Coridorul vertical de gaze, care va spori conexiunile dintre Grecia, Bulgaria, România și Ungaria, oferind o alternativă pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii', a scris marți seara, pe Facebook, ministrul Energiei.





Acesta a punctat faptul că România pune mare accent pe dezvoltarea interconectărilor, investind serios în ultimii ani în astfel de rețele.



"Am insistat însă și pe necesitatea extinderii capacităților de stocare. Stocarea ajută la pregătirea pentru perioadele dificile, cu consum mare sau cu fluctuații ale prețurilor, diminuând riscurile de securitate pe zona de energie", a transmis Burduja.



În ceea ce privește subiectul tranziției energetice, ministrul Energiei a subliniat că a reafirmat angajamentul României de a continua investițiile în capacități de producere a energiei curate.

"Cele 14 miliarde de euro, fonduri nerambursabile pe care le-am adus în țara noastră pentru proiecte pe zona de energie verde, stau mărturie. Am reluat și aici faptul că, în acest proces, este nevoie de un echilibru, pentru ca Europa să își recâștige rolul în plan internațional din perspectiva propriei competitivități", a mai subliniat Burduja.



În opinia sa, România are un rol vital în energia Europei, iar interesul pentru ceea ce poate face proiectul Neptun Deep pentru întreaga regiune "este uriaș".

"Așa cum gazul este pentru România principala resursă pentru tranziția către energia curată, energia nucleară rămâne elementul central din strategia noastră de reducere a emisiilor pe termen mediu și lung, și acesta a fost motivul pentru care am depus atât de multe eforturi pentru ca retehnologizarea și extinderea Centralei de la Cernavodă să intre în linie dreaptă", a afirmat oficialul ME.



Nu în ultimul rând, Burduja a punctat că securitatea și siguranța energetică a Europei se pot realiza doar prin colaborare strânsă între țări.



"Rămân ferm în convingerea că securitatea și siguranța energetică a Europei se pot realiza doar prin colaborare strânsă între țări, prin extinderea infrastructurii și creșterea capacității de producție, prin utilizarea cu inteligență a resurselor pe care deja le avem, pentru a nu sacrifica competitivitatea țărilor europene sau accesibilitatea energiei pentru oameni și companii", a mai scris Sebastian Burduja pe pagina de socializare.