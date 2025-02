Călin Georgescu îi șantajează cu „înregistrări” și Parchetul Militar pe Predoiu, Vlase și Hellvig. „Să fie atenți, să nu mai continue”

Călin Georgescu spune că „vremurile lor de glorie au apus”. FOTO: Hepta

Călin Georgescu, fostul candidat independent la alegerile prezidențiale, i-a amenințat și șantajat cu înregistrări și Parchetul Militar pe ministrul de Interne, directorul SIE și pe Eduard Hellvig, fostul director al SRI. Despre Cătălin Predoiu el a declarat că a văzut o înregistrare cu el în care spunea că „poziția de director de la SRI îl așteaptă”.

„Sunt trei instituții – MAI, SIE și SRI – care, conform fișei postului, ar trebui să se ocupe strict de țară, de apărarea poporului, de bunăstarea lui, de imunitatea noastră socială și economică. Nu scrie în fișa postului să facă afaceri personale sau să facă manipulare electorală. Am spus că ștergem tabla, o rescriem din nou, importantă e bunăstarea poporului român. Însă se pare că ei n-au înțeles, eu le-am spus că primesc și eu informații, nu cum s-a spus, din dosare secrete. Eu am spus de informații de furturi și de abuzuri”, a declarat Călin Georgescu.

El a mai adăugat că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a transformat într-un fel de „ciomăgar național”.

„Acum, pe 24 ianuarie am primit multe chestiuni de acest gen, una dintre ele referitoare la acest ins, Predoiu, care e ministru de Interne. Deci el, practic, din acest moment s-a transformat într-un fel ciomăgar național – terorizează, practic, o grămadă de lume, e foarte real ce vă spun, sunt zilnice aceste chestiuni. Pe simplul fapt că cineva are o altă părere, sau protestează pe social media, automat i se face doar. Doi – pe orice suspiciune economică, mascații sunt la șase dimineața la ei acasă și trei – ești oprit în casă. E foarte grav, pe simplul fapt să-ți verifice poliția actele. Nu există așa ceva în toată lumea, poți să traversezi Europa de la un cap la altul. Vreau să vă spun că nu am văzut așa ceva în Occident, iar chestiunea cu mascații vorbim de terorism și trafic de droguri”, a mai spus el.

Georgescu spune că are o înregistrare cu Cătălin Predoiu, în care acesta spune că „poziția de director de la SRI îl așteaptă”.

„Tot acest circ ar trebui să se oprească și am văzut o înregistrare în care, cu subiect și predicat, domnul Predoiu vorbește de faptul că poziția de director de la SRI îl așteaptă. Din respect pentru cei care erau acolo, mă opresc aici, eu doar atenționez foarte elegant și mai ales faptul că ocupându-mă și fiind foarte impresionat de tot ce se întâmplă în țară și, în special, de oamenii din teritoriu, sunt foarte mulți polițiști din zone de sate și comune care terorizează oamenii pe considerente personale. Eu mă opresc, momentan, aici, din respect pentru cei care sunt implicați, dar nu e în regulă ce se întâmplă. Predoiu se visează director la SRI”, a mai adăugat el.

„Vremurile lor de glorie au apus”

De asemenea, l-a amenințat și pe Gabriel Vlase, directorul SIE.

„Și mai am două elemente – unul e legat de Vlase. Eu i-am atras atenția la vremea respectivă de anumite afaceri cu Bogdan Dinu. Și am văzut niște lucruri noi și atunci pot să-i spun că e ceva mult mai grav, legat de fratele lui, Costică Vlase, cu afaceri cu mare semn de întrebare cu Bogdan Gruia, pe probleme de infrastructură. Și în plus de atâta, de ceea ce colegii din SIE sunt siderați – pe Turgheniev, unde e proprietatea SIE, am vorbit cu oamenii din SIE, am primit precis, clar, știu ce vorbesc. S-a ridicat un bloc de către domnul Bogdan Gruia, e de neimaginat. Costică Vlase împreună cu Bogdan Gruia. Tot din respect față de SIE, mă opresc aici, dar în modul în care se continuă la adresa poporului român, data viitoare, lucrurile astea merg mai departe, cel puțin la Parchetul Militar. E de neimaginat cum se joacă cu banii poporului român, că toți sunt plătiți de aici”, a mai spus Georgescu.

Mai mult, a mai afirmat că „vremurile lor de glorie au apus”.

„Mă rezum doar la aceasta, Bogdan Dinu, se știe foarte bine. În plus, ca să se mascheze l-a trimis la înaintare pe Mihai Răzvan Ungureanu să mă atace. Eu îi transmit domnului Mihai Răzvan Ungureanu atât, aceasta e camera, nu? Îi spun așa: Black Cube. Atât. Sper să fie atenți să nu mai continue, eu atât îi spun, nu mai mult. Pentru faptul că ei continuă, este bine să înțeleagă că vremurile lor de glorie au apus. E foarte important să înțeleagă că a venit vremea ca poporul român, în hipnoză, cum spune Ciolacu, hipnoza aceasta e întoarcere la rădăcini, la onoare, cuvinte pe care ei nu prea le cunosc. Ultimul pe listă e acest personaj Eduard Hellvig, care a intrat în PNL. Dincolo de faptul că mai știm și noi mai multe lucruri cu un uriaș teren pe DN1, unde vrea să joace golf cu Klaus Iohannis. Are un teren mare pe DN1 unde intenționează să facă un teren de golf. În plus de atât, folosește toată infrastructura din dotare de la SRI, vă spun ca noutate – mașină, șofer, secretară”, a mai explicat Georgescu.

„S-a ajuns într-un punct în care această țară e într-o sărăcie de neimaginat”

„Toate astea se fac pentru campanie electorală”, mai spune Georgescu.

„Șeful campaniei la acest personaj numit și azi la PSD e Eduard Hellvig și sunt undeva niște contradicții, adică cum folosești tu infrastructura din dotare pentru campanie electorală, asta e întrebarea mea publică. De aceea cer imperativ comisiei de control a SRI să facă niște cercetări în sensul ăsta, duble și din interior. Să ia lucrurile în serios, pentru că sunt probe, poze și știu și ei. Eu doar le-am spus, că altfel n-aș fi spus. E foarte important ca lucrurile să se îndrepte pe un canal onest, bun, pentru că, vedeți, nu poți să ajungi să-ți bați joc atâta de popor crezând că nimeni nu vede. Deci eu spun așa și mă adresez tuturor, în special parlamentarilor – doamnelor și domnilor parlamentari, și stimați ofițeri care vă slujiți patria – ați depus un jurământ sacru. E bine să-l știți și să fie respectat. De ce spun asta, pentru că atât Edi Hellvig, cât și alții, se joacă cu acest popor. Eu îi spun lui Edi Hellvig să stea în banca lui, să-și vadă de lucrurile lui casnice, e mai bine așa, pentru că e posibil ca chiar foștii lui subalterni să-l judece dacă mai continuă sub forma asta. Și o să fie momentul în care cei care continuă așa o să stea și o să doarmă cu punga de galbeni sub cap și o să le fie frică să nu și-o fure singuri, asta le spun eu azi. S-a ajuns într-un punct în care această țară e într-o sărăcie de neimaginat și ei continuă cu aceleași povești”, a conchis el.