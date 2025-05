Călin Georgescu lansează primul atac direct împotriva lui Nicușor Dan: Președintele trebuie să fie o poezie, nu matematician

Călin Georgescu. Foto: captura video Facebook/ Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, l-a atacat, joi seara, printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, pe Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale. El a spus, fără să-i pronunțele numele în mod direct, că „președintele trebuie să fie o poezie, nu matematician”. „Nu aș vrea să vedem cum arată următorii ani de calcule matematice care mereu să dea cu minus în ceea ce privește bunăstarea poporului nostru”, a mai adăugat acesta.

Nici de această dată, Călin Georgescu nu a menționat explicit numele lui Nicușor Dan, ci s-a referit la acesta.

„Dragii mei, oamenii se opun schimbării, dar nu pentru că nu o doresc, ci pentru că îi sperie. Au fost manipulați să o perceapă ca un pericol și de aceea sunt reticenți. Ne-a fost inoculat să asociem schimbarea cu frica absurdă de necunoscut, dar oare nu cumva tot ce este bun și frumos în această viață vine tocmai din schimbarea necesarei evoluții a noastre ca oameni și ca suflete?

Rețineți însă, democrația presupune tocmai acest lucru: schimbare și curaj. Democrația este exact opusul a ceea ce vor ei să transmită, ei sunt singurii care vor perpetuarea stării de fapt în timp ce democrația aduce schimbarea așa cum este normal și așa cum este benefic oricărei societăți. Ce face în aceste zile sistemul? Ne vinde aceeași minciună familiară, pentru că ceea ce este familiar pare mai ușor de acceptat, nu-i așa? Au făcut o trecere subtilă de la sloganul fostului președinte turist ‘România educată’ la sloganul ‘România onestă’, al candidatului coaliției sistemului.

Au trecut de la un fost președinte, fost primar, profesor de fizică la un alt primar, fost matematician, care se vrea președinte pe același tipar, asta este toată chestiunea. Este același lucru, totul este aceeași formă fără fond, iar în ceea ce îi privește pe cei doi menționați mai sus, sigur, onestitatea și educația sunt discutabile.

Am văzut cum arată 10 ani de calcule fizice în fruntea țării și nu aș vrea să vedem cum arată următorii ani de calcule matematice care mereu să dea cu minus în ceea ce privește bunăstarea poporului nostru”, a transmis fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Călin Georgescu: „Matematicienii de care se tot vorbește în ultima vreme au redus matematica la un calcul fără suflet”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a criticat sistemul politic actual. În discursul său, acesta a vorbit despre rolul simbolic al președintelui și despre pericolele reprezentate, în opinia sa, de manipulare și de frica indusă de actuala clasă politică.

„Dragii mei, noi suntem țara lui Eminescu. Un președinte trebuie să fie o poezie a vorbelor bune către poporul său, o simțire, un suflet, să fie viu din toate punctele de vedere, să aibă toată starea sufletească potrivită, să aibă emoțiile, să ne simtă toate trăirile și să ne ceară iertare dacă greșește, dar mai presus de orice să fie om. Un președinte nu trebuie să fie un matematician calculat când vine vorba de iubirea sa față de țară, pentru că iubirea de neam trebuie să fie infinită.

Rețineți, sistemul creează umbre, inventează pericole, stimulează griji, elimină candidați, elimină alegeri, elimina adevărul, elimină orice stă în cale, chiar și democrația însăși, dacă este nevoie în acest moment.

Sistemul face asta, pentru că știe un lucru. E mai ușor de acceptat de oameni ceea ce e cunoscut decât ceea ce e drept. Așa că ne vând de fiecare dată același pachet gol la care doar ambalajul diferă. Le știm acum toate trucurile, sunt ieftine, în fapt ei sunt ieftini. Nu le validați înșelătoriile prin care vor să vă inducă frica”, a mai adăugat Georgescu.

El mai susține că sistemul nu mai trebuie justificat, „sistemul trebuie schimbat”.

„Matematicienii de care se tot vorbește în ultima vreme au redus matematica la un calcul fără suflet, pentru că ei calculează doar în statistici pragmatice menite să le dea lor corect calculul electoral, nu cel moral în niciun caz. Ei nu calculează în iubirea de semeni, ei calculează în iubire de profit. Sistemul nu mai trebuie justificat, sistemul trebuie schimbat așa cum am promis la început. Sistemul crede că are tot, dar dacă nu are poporul, atunci nu are nimic.

Frica de schimbare pe care eu o induc nu este adevărul nostru, ci doar minciuna lor. Fără curajul în schimbare, viitorul va rămâne pentru noi doar același trecut nedrept și perpetuu.

A venit vremea, faceți acum pasul în credință. Am văzut cum arată răul, acum doar curajul ne poate aduce binele, am încredere in Dumnezeu, am încredere în noi, pentru ca noi suntem poporul, noi suntem România”, a încheiat Călin Georgescu.

Călin Georgescu refuză să-i rostească și numele lui George Simion

Dacă în campania electorală dinaintea primului tur de scrutin, George Simion și Călin Georgescu nu au apărut public împreună, până în ultimul moment, iar Georgescu nu și-a declarat susținerea pentru el, nici în această perioadă Călin Georgescu nu i-a rostit numele candidatului AUR. În schimb, a vorbit despre „protejatul” său.

„Primele alegeri care au avut loc anul trecut le-am câștigat. Nu e vorba de ce urmează apropo de funcții, ci vorbim de faptul că îmi doresc să aduc binele poporului. Nu discutăm de funcții, ci de o situație urgentă, de sărăcie. (...) Noi avem o singură misiune: schimbăm oamenii și schimbăm sistemul (...). Această manipulare, apar fel de fel de situații. Eu văd în protejatul meu mai tânăr lucrurile bune, indiferent că există anumite acuze”, a declarat, joi seara, Călin Georgescu, în emisiunea lui Marius Tucă.