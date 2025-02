Călin Georgescu se dezice de Horațiu Potra. Avocatul lui îl acuză pe mercenar că vrea să îi facă rău fostului candidat

Călin Georgescu strângându-i mâna lui Horațiu Potre, alături de Eugen Sechila.

Avocatul lui Călin Georgescu, Mircea Petre, a comentat joi la Antena 3 CNN declarațiile lui Horațiu Potra care a confirmat că l-a contactat pe Frank Timiş în urmă cu patru ani pentru a îi cere bani pentru campania lui Călin Georgescu. Apărătorul a spus că "nu s-a întâmplat niciodată" ca Georgescu "să ceară cuiva vreo sumă de bani". Mai mult, avocatul a sugerat că Potra ar avea interes să mintă ca să-i facă rău lui Georgescu: "Se poate și existe și acest scenariu de a-i face rău sau bine".

"În primul rând să aveți în vedere că am o rezervă în tot ce se afirmă despre domnul președinte de către Potra, de terți, sau de alte persoane. Din câte îl cunosc eu pe domnul președinte e în tip care nu face așa ceva, nici nu își dorește acest lucru și sub aceste considerente nu cred că am putea pune în discuție. Dacă cineva acuma discută de persoana dumneavoastră și eu cer în numele dumneavoastră niște sume de bani nu înseamnă că aveți o implicare cu mine sau aveți o înțelegere cu mine. Cu siguranță vă pot spune că domnul președinte nu a împuternicit niciodată să facă aceste lucruri", a declarat Mircea Petre.

Întrebat dacă Călin Gergescu i-a spus vreodată despre aceste milioane de care vorbea Potra, avocatul a răspuns: "Nu mi-a spus, nu a fost nevoie să nege nimic, pentru că din ceea ce îl cunoaștem personal, nu s-a întâmplat niciodată să ceară cuiva vreo sumă de bani. Niciodată nu a făcut acest lucru".

Despre faptul că Potra i-a închiriat o mașină de lux lui Călin Georgescu, avocatul a spus că nu știe aceste aspecte: "Cu drag aș vrea să dezvolt mai mult. Nu am în primul rând mandat. Nu cunosc aceste aspecte. Dacă vreți, discutăm de învinuire pe care mi-au fost aduse ieri de dosarele de ieri. Mai mult de atâta nu pot să știu și nu cunosc aceste aspecte. Din ceea ce îl cunosc personal pe domnul președinte, cu siguranță nu a făcut aceste lucruri".

Întrebat dacă Horațiu Potra ar avea un interes să mintă în acest moment ca să-i facă rău lui Călin Georgescu, Mircea Petre a răspuns că "există posibilitatea pe orice fel de scenariu".

"Nu pot să vorbesc în numele domnului Potra pentru că nu îl cunosc încă, nu reprezintă nicio cauză și la acel moment nu știam aceste aspecte. Se poate și existe și acest scenariu de a-i face rău sau bine.

În spațiul public, atât informațiile care circulă, sunt posibile orice fel de variante și orice fel de scenariu. E la latitudinea domnului Potra ce va face în continuare", a mai spus avocatul.

Horaţiu Potra a confirmat, miercuri seara, că l-a contactat pe Frank Timiş în urmă cu patru ani pentru a îi cere bani pentru campania lui Călin Georgescu, însă Timiș a refuzat. Antena 3 CNN a prezentat în exclusivitate mesajul trimis de Potra în care solicita în 2022 între 20 și 35 de milioane de dolari de la Timiș pentru campania lui Georgescu. Potra a recunoscut și că armele găsite la percheziții erau deținute ilegal.

Acesta a confirmat şi că i-a trimis un mesaj afaceristului Frank Timiş, cerându-i bani pentru campania fostului candidat pro-rus Călin Georgescu, aflat în prezent sub control judiciar.

"Am lucrat și pentru Domnul Frank Timiş. [...] A fost o discuţie acum 4 ani, mesajul acela a fost acum 4 ani. [...] Domnul Frank a refuzat, spunând că nu are bani", a adăugat Potra.

Întrebat de ce în urmă cu 4 ani cerea bani pentru Georgescu pentru că atunci "nu erau alegeri”, Horațiu Potra a încercat să explice că exista de atunci intenția lui Georgescu de a candida și că „o campanie electorală costă bani”. Reamintim că Georgescu a susținut în permanență că a avut o campanie care a costat „0 lei”.

Conform unor surse judiciare, Horaţiu Potra i-a oferit bani, dar şi un Mercedes lui Călin Georgescu. Mercedesul GLS Coupe ar fi fost ales Călin Georgescu însuși și a ajuns în posesia lui la data de 21.05.2024. Surse judiciare au spus pentru Antena 3 CNN că procurorii au capturi cu conversația dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu în care acesta indică mașina pe care și-o dorește, respectiv Mercedesul GLS Coupe. Este limuzina de care Călin Georgescu s-a folosit în perioada mai-decembrie 2024, inclusiv în perioada campaniei electorale.

Surse judiciare au mai precizat pentru Antena 3 că Horațiu Potra sau apropiații săi i-au dat în mai multe rânduri bani lui Călin Georgescu. De pildă, după ce s-a întors din Congo, Horațiu Potra, la data de 15.06.2024, l-ar fi sunat pe un apropiat căruia i-ar fi spus că îl contacteze pe Călin Georgescu ca să stabilească un loc de întâlnire unde să îi dea 10.000 de dolari.

Călin Georgescu ar mai fi primit bani de la Dan Cristian Panța, tot la solicitarea lui Horațiu Potra, pe când acesta se afla în Congo, și la data de 02.09.2024. Georgescu și Potra comunicau prin Telegram, iar cel din urmă i se adresa lui Georgescu cu „domnul președinte”.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Georgescu e acuzat și de fals privind sursele de finanțare a campaniei electorale și în declarațiile de avere.