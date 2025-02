Potra i-a cerut lui Frank Timiș 35 de milioane de dolari pentru Călin Georgescu. ”Dl. Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs”

Călin Georgescu a susținut mereu că el și-a făcut campanie electorală ”cu 0 lei”. Foto: Agerpres

Horațiu Potra i-a trimis miliardarului Frank Timiș, omul de afaceri care a înființat Roșia Montană Gold Corporation și are mine de aur în Africa, un mesaj în care îi cere, la rugămintea lui Călin Georgescu, 20-35 de milioane de dolari, pentru campania acestuia, promițând, la schimb, deschiderea minelor de aur în România.

”Această implicare a lui POTRA HORAȚIU în finanțarea campaniei electorale a lui CĂLIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul că încă din 27.04.2022, CĂLIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORAȚIU să-l abordeze pe FRANK TIMIȘ în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD”, susțin surse judiciare implicate în anchetele multiple legate de Potra, Călin Georgescu și rețeaua prin care aceștia au încercat să răstoarne ordinea constituțională.

”Pentru compensație, POTRA HORAȚIU a spus că CĂLIN GEORGESCU "va deschide toate minele din România, și în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU", după câștigarea alegerilor”, spun sursele judiciare citate.

Mesajul trimis de Potra lui Frank Timiș în 27 aprilie 2022, consultat de Antena 3 CNN, sună în felul următor (am păstrat greșelile gramaticale ale mercenarului - n.r.):

"Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat domnul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump și de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are "Elefanți minieri în Africa" nu prea vrea să se mai implice în Ro. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din Ro. Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui. D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata. Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea."

Frank Timiș este este un controversat om de afaceri român cu cetățenie australiană, a cărui avere este estimată la mai multe miliarde de euro.

Este cel care a inițiat proiectul Roșia Montană, care a generat un proteste masive în România și s-a finalizat cu un proces pierdut de compania lui, care trebuie să plătească daune statului român. Timiș deține mine de aur și pietre prețioase în Burkina Fasso, Sierra Leone și Niger.

Călin Georgescu a suținut în repetate rânduri că toată campania sa electorală a costat ”0 lei”.