"Cam scumpă «jucăria»”. Radu Oprea face noi acuzații la adresa Oanei Gheorghiu, după ce Comisia a motivat pierderea banilor din PNRR

Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului (PSD), a lansat joi noi acuzații la adresa Oanei Gheorghiu, precizând că înființarea comitetului interministerial ar fi dus la pierderea de bani din PNRR, din cererea de plată 3. Radu Oprea invocă o scrisoare a Comisiei Europene prin care motivează de ce a plătit mai puţini bani.

“Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro.

Pentru că am reușit împreună cu colegii de la SGG să încheiem acest proces de selecție și să numim conducerea AMEPIP până pe 28 noiembrie 2025, data limită impusă de procedurile europene, am primit 132 milioane de euro.

Însă referitor la operaționalizarea AMEPIP am găsit o surpriză neplăcută: «Decizia cu numărul 572/2025 a Prim-ministrului a stabilit rolul și responsabilitățile Comitetului interministerial care sprijină implementarea reformei ÎS. Conform deciziei, Comitetul acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind ÎS, și este mandatat să coordoneze și să armonizeze politicile autorităților publice privind ÎS, să propună abordarea strategică a Guvernului cu privire la rolul Statului ca acționar și principiile de gestionarea a portofoliului de ÎS și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE. Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică»”, scrie Radu Oprea.

Potrivit acestuia, înființarea comitetului interministerial de către Oana Gheorghiu a dus la pierderea de bani din PNRR: “Cam scumpă «jucăria» doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”, a precizat Radu Oprea.

După ce Dragos Pîslaru a afirmat că, în dosarul AMEPIP, "am reușit să recuperăm 132 milioane Euro, iar contribuția viceprim-ministrului Oana Gheorghiu a fost esențială", Radu Oprea a spus că "valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro", concluzionând ironic: "Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitari Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru".