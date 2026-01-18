Când decide PSD dacă mai stă la guvernare. Claudiu Manda: „Vedem presiune în interiorul partidului, sunt mulți colegi care o spun”

„Nu o să acceptăm să discutăm de următoarele pachete până nu vorbim de un pachet de creștere economică”, a declarat Claudiu Manda / sursă foto: Facebook- Claudiu Manda

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat duminică seara, în cadrul emisiunii „Ora de foc” de la Antena 3 CNN, că PSD a intrat la guvernare pentru că a fost invitat, nu pentru că așa și-au dorit social-democrații, și consideră că fără implicarea partidului, guvernul nu ar fi putut funcționa. El a mai adăugat că, în prezent, un alt subiect important pe masa Coaliției de guvernare este stabilirea bugetului pentru anul 2026, care ar fi trebuit să fie gata în luna noiembrie 2025. „Nu o să acceptăm să discutăm de următoarele pachete până nu vorbim de un pachet de creștere economică. Altfel, nu vrem să mergem mai departe”, a declarat secretarul general al PSD.

„Eu cred că trebuie să începem cu începutul. Am intrat la guvernare pentru că am fost invitați, nu ne-am dorit. Nu se putea face fără PSD, am intrat pentru oameni și ar trebui să guvernăm pentru oameni.

Noi am spus că intrăm la guvernare pentru oameni și că ar trebui să vedem efecte pentru oameni. Nu prea le vedem și atunci sigur că vedem presiune în interiorul partidului, sunt mulți colegi care o spun, am început această consultare, am făcut-o după alegerile parțiale. Am câștigat în 11 din 12 localități, minus Bucureștiul, e un lucru diferit, nu era un fief al nostru. Nu e o pierdere a PSD, dar am înțeles și din acele discuții ce ne spuneau oamenii, iar oamenii nu sunt mulțumiți. Vrem să ajungem la această discuție.

Eu cred că nu ține legătură de servicii și de parchete, ci are legătură cu bugetul. Ar fi trebuit să fie gata prin noiembrie pentru anul următor. Suntem la jumătatea lui ianuarie și nu știm când o să fie gata. Rămâne să vedem cum vor continua lucrurile”, a declarat Claudiu Manda.

Social-democratul a explicat că PSD a analizat cum ar fi arătat guvernul fără implicarea sa și a dat ca exemplu faptul că partidul a intervenit pentru a susține creșterea salariului minim pe economie.

„Noi am început să ne gândim cum ar arăta Guvernul sau cum ar fi arătat Guvernul fără noi la guvernare, pentru că am ajuns să explicăm niște lucruri care s-au întâmplat de bine, și anume, mai degrabă că ne-am ținut sau am blocat anumite intenții ale primului-ministru când vorbim de faptul că a trebuit sau ne-am dorit să creștem salariul minim pe economie, unde este lege și directivă europeană, și am ajuns, la fel, să amenințăm cu ieșirea de la guvernare ca să se accepte acest lucru”, a mai declarat Claudiu Manda.

Manda spune că social democrații trebuie să răspundă la mai multe întrebări despre viitorul partidului în guvern.

„Eu cred că varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar e exclus. Un guvern pro-european fără PSD nu se poate, de aici trageți concluziile”. Întrebat dacă își doresc un guvern fără USR, Manda a spus „sunt colegi care cred asta, mi se pare că principalele probleme vin de acolo”.

Coaliția de guvernare are o primă ședință din acest an, luni, în pline tensiuni între PSD și premierul Ilie Bolojan în legătură cu votul dat de România pentru acordul UE-Mercosur.