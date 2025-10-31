Claudiu Manda, atac la adresa lui Ilie Bolojan: “Dictatorul de la Oradea se agaţă de scaun. L-am ascultat destul pe omul de porțelan"

Claudiu Manda a acuzat că pachetele de măsuri au afectat economia Foto: Hepta

Europarlamentarul Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, a lansat vineri un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept "dictatorul de la Oradea", care "se agață de scaun", cu referire la refuzul premierului de a demisiona.

El a lăudat “schimbarea pe care o are partidul în ultima perioadă” și a precizat că partenerii de guvernare au încălcat liniile roșii trasate de PSD:

“Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliţie cu bună credinţă, cu loialitate faţă de parteneri, cu speranţa că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun.

Am avut două linii roşii şi a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi dacă nu facem ca el pleacă şi doar el ştie, pentru că face simulări şi ştie exact ce am de făcut, este destinătorul adevărului absolut, şi vedem după câteva luni de zile şi rezultatele”.

Claudiu Manda a acuzat că pachetele de măsuri au afectat economia României: “A venit cu pachetul unu şi pachetul doi în Parlament, şi-a asumat răspunderea, şi pentru cine are curiozitatea, vă rog să citiţi ultimul raport al BNR, care arată că producţia industrială a scăzut, consumul a scăzut, că deloc economia nu merge bine şi ne uităm la salvatorul neamului şi o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”, a spus Claudiu Manda, la Timişoara.

Mai mult, acesta a spus că Sorin Grindeanu va povesti cât de dificil este să meargă în coaliţie şi să poarte un dialog "cu cineva care mai degrabă se uită cum ar trebui să dea pe surse şi să arate doar salvatorul de la Oradea şi atât sau mai degrabă dictatorul de la Oradea”.

Claudiu Manda spune că Bolojan "se agață de scaun"

Europarlamentarul a precizat că PSD a încercat să vină în această coaliţie cu soluţii sau cu metode diferite la rezolvarea problemelor.

”De fiecare dată, omul de porţelan, cum vă spuneam, ne-a răspuns aşa: Le fac doar eu şi dacă nu se fac, lasă că eu ies ca erou să spun că cineva nu m-a lăsat să le fac şi doar soluţiile mele sunt bune”, a completat Manda.

El a mai precizat că premierul “începe să se agațe de scaun și spune că nu mai pleacă”, după ce a amenințat în repetate rânduri că va demisiona dacă partenerii de coaliție nu îi aprobă deciziile:

”A dispărut mitul că dacă nu facem ca el toţi, de la Parlament, coaliţie, guvern, preşedinţie, pleacă. Uite că începe să se agaţe de scaun şi spune că nu mai pleacă, dacă nu facem ca el. Este libertatea domniei sale să plece sau să rămână. Am intrat alături de alte partide în această coaliţie. Avem şi noi soluţii pe care să le punem la masă, pentru a rezolva problemele românilor şi dacă PNL-ul se gândeşte să-şi schimbe primul ministru, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL-ul îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”, a declarat Manda.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator că nu va pleca de la Palatul Victoria, în contextul conflictelor din coaliție din ultima perioadă, pentru că România are nevoie de stabilitate. Totodată premierul a sugerat că certurile din coaliție creează impresia unei instabilități în ochii investitorilor: