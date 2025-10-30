Ilie Bolojan: “Nu se pune problema să plec. E nevoie de stabilitate”. Ce spune premierul despre atacurile din coaliție

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator că nu va pleca de la Palatul Victoria, în contextul conflictelor din coaliție, din ultima perioadă, pentru că România are nevoie de stabilitate. Totodată premierul a precizat că certurile din coaliție creează impresia unei instabilități în ochii investitorilor:

“Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nuc ele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte.

Faptul că avem o coaliție de patru partide care nu e ușor de gestionat, faptul că apar atacuri nu este de natură să creeze percepția de stabilitate, să creeze percepția de predictibilitate. Am încercat să evit conflcitele, fiind conștient că acest aspect de stabilitate și predictibilitate contează foarte mult când cei care ne împrumută se gândesc la noi”.

Premierul a mai precizat că în prezent dobânzile pe care le plătește România la împrumuturi sunt foarte mari, și că miza guvernării este scăderea lor.