Cătălin Drulă anunţă că nu vrea să se retragă pentru Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului

"Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune pentru asta", a spus Drulă. Foto: Agerpres

Cătălin Drulă a spus joi că şi-ar dori să aibă susţinerea PNL la candidatura pentru Primăria Capitalei, pentru că "sunt argumente foarte bune pentru asta", adăugând că nu vede o aliniere cu PSD-ul în niciun fel. "Cred că nu mă place deloc Grindeanu. Suntem la polul opus al valorilor", a spus Drulă. Deputatul USR a subliniat şi faptul că nu se va retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu.

"Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune pentru asta. USR e partidul care a luat 200.000 de voturi", a declarat Cătălin Drulă, la Europa FM, el precizând că USR a luat dublu şi ceva faţă de PNL la alegerile parlamentare, în Capitală.

Drulă a mai spus că "e benefic pentru oraş să fie cineva care a fost mai apropiat de viziunea preşedintelui Nicuşor Dan, care nu a susţinut la ultimele alegeri un alt candidat".

"Dincolo de asta, e şi o împărţire naturală, la Bucureşti, cumva a atribuţilor sau a responsabilităţilor politice. Noi n-avem niciun primar de sector, în momentul de faţă, am avea primarul general, colaborăm şi cu primarii de la PNL şi cu domnul Ciucu şi cu domnul Tuţă şi cu toţi ceilalţi primari, dar pe baze foarte clare", a explicat deputatul USR.

"Eu mi-aş dori pentru această candidatură o susţinere mai largă, inclusiv poate de la partidele mai noi. Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel şi, într-un moment de sinceritate care-s mai rare la el, şi domnul Grindeanu spunea, pe la începutul lunii iulie, că nu vede această aliniere. (..) Eu cred că ar prefera ca USR-ul să nu existe, domnul Grindeanu, pentru că reprezentăm idei destul de opuse. Cred că nu mă place deloc domnul Grindeanu. Suntem la polul opus al valorilor şi principiilor", a spus Drulă, întrebat dacă ar prefera să fie candidatul comun al PNL-USR.

Sorin Grindeanu spunea că și-ar fi dorit o guvernare fără USR și a criticat "alianțele" din interiorul Executivului dintre PNL și USR.

"Dacă e să mă întrebați în mod direct, aș fi preferat o variantă fără USR, evident. Cum și USR sunt convins, numai că nu le iese pe calcule, fără PSD nu prea se poate, ar fi preferat o asemenea variantă. Politic am dreptul să cer anumite lucruri în această Coaliție politică, și anume ca doi dintre acești parteneri din această Coaliție să nu se alieze împotriva unui al treilea", spunea el, duminică.

Cătălin Drulă nu s-ar retrage în favoarea lui Ciucu: Nu, nicicum

Drulă a afirmat că nu s-ar retrage în favoarea primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

"Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere", a spus Drulă.

Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, premierului Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.

"Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate" a adăugat Drulă.