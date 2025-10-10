Cătălin Predoiu, la depunerea jurământului Academiei de Poliţie: "Până când veţi absolvi, structurile MAI se vor schimba"

El le-a cerut studenţilor să folosească noile tehnologii "cu inteligenţă şi responsabilitate". Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat vineri la depunerea jurământului militar de către studenţii din Anul I ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". "Intraţi în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor şi a lumii. Până când veţi absolvi, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta instituţia la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple şi provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi", a spus el.

"Intraţi în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor şi a lumii, în care tehnologiile inventate de om pun problema adaptării instituţiilor, a legilor, a societăţilor, testează principiile, procedurile, tacticile, strategiile şi metodele tehnice ale multor profesii, între care şi cele din universul ordinii şi siguranţei publice sau al apărării civile şi justiţiei. Sunteţi generaţia care va fi chemată să folosească curent aceste noi tehnologii, să adapteze profesiile la ele fără a pierde sensul şi realizarea practică a valorilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti", a spus Cătălin Predoiu.

El le-a cerut studenţilor să folosească noile tehnologii "cu inteligenţă şi responsabilitate".

"Generaţia voastră este cea care uneşte tradiţia jurământului militar cu forţa inovaţiei digitale. Înţelegeţi instrumentele moderne, dar folosiţi-le cu inteligenţă şi responsabilitate faţă de valori, principii democratice, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, în apărarea lor", a subliniat el.

Predoiu a adăugat că "structurile MAI se vor schimba" până când vor absolvi.

"Până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta cu necesitate obiectivă instituţia la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple şi provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi. Aceste procese nu se vor desfăşura uşor, orice proces de schimbări structurale şi funcţionale ale unei instituţii întâmpină rezistenţă izvorâtă din tendinţa de a păstra ceea ce cunoaştem şi ne dă confortul rutinei, dintr-o tendinţă subconştientă de a opri timpul în loc. Fiecare astfel de schimbare impusă de revoluţiile tehnologice şi nevoia de adaptare a instituţiilor se termină, mai devreme sau mai târziu, prin modernizare", a adăugat ministrul de Interne.

Predoiu afirmă că "e în logica firii acestei lumi de a se schimba spre a se adapta şi supravieţui".

"Fiecare astfel de proces va avea campionii săi şi corigenţii săi, de fiecare dată cei care au încercat să rămână cantonaţi în trecut au fost mai devreme sau mai târziu împinşi deoparte. Este necesar pentru binele instituţiei (...) În alte cuvinte, până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, o muncă grea şi importantă va fi depusă pentru a moderniza MAI, o muncă ce va dura ani de zile, deci. Iar dumneavoastră veţi fi beneficiarii acestei munci, prin urmare aveţi la rândul dumneavoastră obligaţia morală şi obiectivul necesar să fiţi pregătiţi la înălţimea noilor provocări şi a noilor forme, tehnologii şi metode care vor preface substanţial armele, profesiile şi instituţia MAI", a mai spus Predoiu.

Acesta a transmis un mesaj şi profesorilor, subliniind că au în faţă "provocarea modernizării şi perfecţionării".

"Şi dumneavoastră, profesorii, aveţi obligaţia adaptării la noile tehnologii astfel încât să facilitaţi, nu să împiedicaţi, formarea studenţilor în contextul deprinderii acestora", a concluzionat ministrul.