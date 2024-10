Ce ar face Ciolacu dacă ar ieși din politică: „M-aș muta în Delta Dunării. Aș fi un bun pescar”

Marcel Ciolacu spune că împlineşte 57 de ani şi că ar mai avea timp să facă ceva în viaţă. FOTO: Hepta

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că dacă s-ar termina în acest an cariera sa politică, atunci nu ar fi un lucru foarte rău şi a precizat că împlineşte 57 de ani şi ar mai avea timp să facă ceva în viaţă. El a adăugat că ar fi un bun pescar şi un an s-ar muta în Delta Dunării.

Preşedintele PSD a fost întrebat, marţi, la emisiunea Morning Glory, dacă este un om fericit.

„Sunt mulţumit încă de ceea ce fac. Nu disper. Eu cred că dacă anul acesta s-ar termina cariera mea politică nu ar fi un lucru foarte rău. Fac 57 de ani, încă am timp să mai fac ceva în viaţă. Nu sunt un om care cheltuie mult. Nu am o familie care cheltuie mult. (...) Nu am lucruri de lux. Aşa am funcţionat. Dacă creşti trei fraţi într-o casă, indiferent dacă ai câştiga bine ca şi pilot, tot sunt insuficienţi bani”, a declarat Ciolacu.

Întrebat ce altceva ar putea face la fel de bine, liderul PSD a răspuns: „Aş fi un bun pescar. Vreun an m-aş muta în Deltă şi dacă mă obişnuiesc cu ţânţarii cum trebuie, nu mi-ar displace. Am şi eu hobby-uri şi după nebunia asta îţi cauţi o zonă de linişte. Nu neapărat de confort. Confortul nu duce la progres”.

Ciolacu a povestit că îi place să pescuiască la crap.

„La crap e cea mai mare provocare. Acolo aştepţi, trebuie să schimbi momelile. Mănânc peşte, mai ales peştele din Deltă, peştele sălbatic care are alt gust. De obicei opresc cât mănânc. Nu merg să vând peşte”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a mai fost întrebat ce şi-ar dori să facă şi nu a reuşit.

„Mi-aş dori să fiu mai curajos în luarea unor decizii. (...) Cred că ar trebui cu toţii să fim mai curajoşi dacă vrem să nu pierdem toate oportunităţile”, a declarat preşedintele PSD.