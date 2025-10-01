Ce le transmite ministrul Bogdan Ivan românilor care s-au trezit cu facturi uriașe la curent: "Uitați-vă pe comparator. E gratis"

Bogdan Ivan, ministrul român al Energiei. Sursa foto: Hepta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, i-a îndemnat, miercuri, la Antena 3 CNN, pe consumatorii români care se confruntă cu facturi uriașe la curentul electric să studieze piața și să-și schimbe furnizorul.

Ivan spune că există, încă, furnizori care oferă energie la mai puțin de 1,3 lei pe kilowatt-oră, valoare-plafon care a încetat să mai opereze de la 1 iulie.

"În momentul de față, sunt patru companii care furnizează energia electrică la sub un leu si 30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie.

Oamenii pot sa se uite pe comparatorul de preturi. Pot, în mod gratuit, să se mute la un alt furnizor care să ofere un preț mai bun.

Bogdan Ivan: Am î n lucru un proiect care interzice debran șarea consumatorilor vulnerabili și o plafonare de 1 leu / kWh la venituri p â n ă î n 3.000 de lei

În momentul de față, separat, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile și, pe de altă parte (să institui) un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit (lunar) până în 2.500 3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră.

Sunt mecanisme în lucru în momentul de față și pe care vreau sa le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece aceasta perioadă dificilă.

O mare parte din inflația de aproape 10% de acum e cauzata de prețul la energie electrică.

Până acum, în toate discuțiile pe care le-am avut, i-am făcut pe toți colegii mei din coaliție, și din PSD, și din PNL, și premierul, și președintele tarii, să înțeleagă ca e o problema gravă a României.

Bogdan Ivan: Problema prețului la energie este o problemă de siguranță națională

Pentru că, dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să plătească energie scumpa, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre.

E o problema de siguranță națională, în contextul în care, din tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea energiei este între 10 și 70 la sută", a explicat Bogdan Ivan.