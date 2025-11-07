Ce nu s-a văzut la Congresul PSD: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate

<1 minut de citit Publicat la 18:40 07 Noi 2025 Modificat la 18:45 07 Noi 2025

Schimbarea la faţă a PSD a fost un prilej pentru doamnele social-democrate să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea celor care au venit să dea un vot pentru noua conducere a Partidului Social-Democrat. Nici bărbaţii nu s-au lăsat mai prejos. Un primar PSD şi-a etalat ţinuta pe care i-au trimis-o verişorii din America şi Canada - costum albastru şi ciocate albe.

Unghii roşii, pantofi şi geantă în aceeaşi culoare. Aceasta a fost ţinuta pe care au ales-o fără sfială doamnele care au venit la Congresul care promite să scoată PSD din criză. Toate ţinutele au arătat ca scoase din cutie, pregătite special pentru marea întâlnire social-democrată.

Una dintre apariţiile mai puţin obişnute a fost cea a unui ales local. Acesta avea o ţinută adusă tocmai de peste ocean şi care a furat toate privirile.

Iar când discursurile au fost prea lungi, delegaţii au ieșit unul câte unul din țară și s-au îndreptat către micii care sfârâiau afară pe gratarele încinse.

Cu votul dat şi noua conducere aleasă, social-democraţii care au venit la Congres au plecat fiecare spre casele lor, mulţumiți că au reuşit să îşi impresioneze colegii, dar şi că au mâncat pe săturate.