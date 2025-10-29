Ce spune Dominic Fritz despre ruperea Coaliției: „Nu cred că există o alternativă la aceasta. Vede și PSD că nu poți guverna cu AUR”

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat miercuri seara, la Observator News, că, în prezent, nu crede că există o alternativă la Coaliția de guvernare. „Vede și PSD că nu poți guverna cu extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români”, a mai spus el.

Liderul USR a fost întrebat dacă rezistă Coaliția sau se rupe în această toamnă, liderul USR a subliniat că nu există o alternativă.

„Nu cred că există o alternativă la această coaliție. Cred că vede și PSD că cu extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români, nu poți guverna, dar în continuare va fi dificil și de aceea fiecare dintre liderii coaliției, fiecare dintre politicieni trebuie să se uite la aceste cifre și să se întrebe ‘ce pot să fac eu ca să câștigăm din nou încrederea oamenilor?’"

El a vorbit și despre tensiunile care există în momentul de față în Coaliție și a spus că „sunt forţe şi părţi care îşi doresc mai degrabă schimbarea”, de aceea existând și aceste neînțelegeri.

„Mi-aş dori şi eu să există o baghetă magică prin care putem să rezolvăm toate problemele structurale care există, prin care putem să facem ca toată corupţia, toate reţelele de influenţă să nu mai existe peste noapte, dar iarăşi că este o luptă, cumva, centimetru cu centimetru. Eu cred că o tensiune de bază trebuie să o recunoaştem în această coaliţie.

Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea statusului quo şi aş merge aşa departe şi aş pune statusului quo pentru privilegiaţi. Şi sunt forţe şi părţi în această coaliţie care îşi doresc mai degrabă schimbarea, răsturnarea situaţiei. Şi este o continuă tensiune”, a declarat Dominic Fritz.

El a mai subliniat că, în prezent, prioritatea Coaliției este să evite ca țara noastră să ajungă într-o incapacitate de plată.

„Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi că trebuie să evităm să ajungem într-o incapacitate de plată, adică, de fapt, să scoatem castanele din focul deficitului în care, trebuie să o spunem, ne-a băgat guvernul trecut”, a mai arătat Fritz.