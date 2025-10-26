Dominic Fritz, despre scandalul rezerviștilor: "A fost o campanie mediatică anti-Moșteanu"

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc" şi Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a declarat duminică seara, în cadrul interviului oferit în exclusivitate la "Ora de Foc", emisiune difuzată la Antena 3 CNN, că scandalul rezerviştilor a fost, de fapt, "o campanie mediatică anti-Moșteanu".

Întrebat de Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc", dacă a avut reflexul să-l sune pe ministrul Apărării Naţionale ca să îl întrebe: "Ce faci, Ionuţ, acolo, că e scandal în fiecare zi?", Dominic Fritz a negat şi chiar i-a luat apărarea.

"Nu, nu, pentru că, să fim sinceri, aici a fost o bună parte, a fost și o campanie mediatică țintită împotriva lui. (...). Au fost lucruri exagerate. În al doilea rând, eu zic că are dreptate atunci când spune: "Facem aceste exerciții tocmai ca să scoatem la iveală ce funcționează și ce nu funcționează". Și, da, mult prea multe lucruri nu au funcționat și tocmai de aceea, mă aștept acum și asta este ce va face, să ia exact toate aceste proceduri și să vedem ce trebuie să facem mai bine", a declarat liderul USR, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

Ulterior, preşedintele USR a mai spus: "Și, dacă îmi permiteți, o remarcă cumva mai mult sau mai puțin personală, după cinci ani de primărie, faptul că în administrația publică uneori lucrează niște funcționari care nu știu pe ce planetă trăiesc, e adevărat și s-ar putea să existe în fiecare structură astfel de oameni".

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": V-aţi pronunţat pronunțat cu privire la Oana Soiu cu privire la Ionuț Moșteanu și lucrurile la care am asistat, cel puțin, săptămâna trecută în fiecare zi, felul în care au fost organizate lucrurile cu privire la rezerviști, reproșurile care i se fac cu privire la faptul că n-a făcut armata. Aveți lucru să-i spuneți domnului Moșanu cu privire la îmbunătățirea activității la Ministerul Apărării?

Dominic Fritz, liderul USR: Eu discut cu fiecare ministru USR foarte des și despre lucruri unde cred că fac o treabă bună.

D. Fritz: Pe oricine întrebaţi în SUA şi Europa, numai laude pentru Ţoiu şi Moşteanu

În timpul declaraţiilor, președintele Uniunii Salvați România a mai spus că atât ministra de Externe, Oana Ţoiu, cât şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, sunt apreciazi în Europa, dar şi în SUA pentru acţiunile lor.

"Clar că noi trebuie să terminăm cu poziția ghiocel. Eu o văd pe Oana Țoiu, la fel ca și pe Ionuţ Moşteanu, mult mai articulată", a precizat Dominic Fritz în cadrul interviului de la Antena 3 CNN.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": A stricat Iohannis mitul neamțului în politica românească? Simţiţi asta?

Dominic Fritz, liderul USR: Eu, să fiu sincer, nu știu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe. Posibil și acest mit.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Şi v-a fost rușine că e neamț sau cum?

Dominic Fritz, liderul USR: Nu, pentru că acum nu-i ca și cum ai toți oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi. Adică, nu-i ca și cum Ciolacu a stricat mitul românului.