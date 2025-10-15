Armata recunoaşte că sunt şi probleme la mobilizarea rezerviştilor: „Tocmai acesta este scopul exerciţiului”

Purtătorul de cuvânt al MApN a adăugat că rezerviştii care nu se prezintă riscă sancţiuni şi amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi”. Foto: captură Antena 3 CNN

După ce s-au format cozi uriașe la unitățile MApN din București și Ilfov pentru instrucție și după ce unii oameni au spus că au fost trimiși la adrese greșite, reprezentanții Armatei recunosc că există probleme în desfășurarea exercițiilor de mobilizare a rezerviștilor.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, a precizat însă că scopul acestui exercițiu este tocmai identificarea eventualelor greșeli care ar putea apărea pe parcurs, pentru a fi remediate din timp, relatează Agerpres.

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

După ce au fost chemați la exercițiu, mai mulți rezerviști au semnalat probleme în modul în care au fost convocaţi la unităţile militare la care sunt arondaţi. De pildă, oamenii au spus că au fost trimiși la adrese greșite, că au fost convocați de pe o zi pe alta și că au stat la cozi uriașe.



Confruntat cu aceste plângeri, purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ştefan Pavel, a spus că unul dintre obiectivele acestor exerciţii este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.



„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulţi rezervişti, peste 10.000 aici în Bucureşti. Tocmai acesta este scopul exerciţiului, de a ne adapta la condiţiile pe care le avem acum şi de a vedea ce nu funcţionează, pentru a remedia pe parcurs (...)

Unul dintre obiectivele exerciţiului este de colaborare şi cooperare între militarii activi şi militarii în rezervă. Cei care şi-au desfăşurat activitatea în armată, după ce au devenit rezervişti, au pierdut contactul cu activităţile Armatei Române.

Este o zi în care sunt puşi la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a şedinţelor de tragere (...) La finalul exerciţiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...)”, a spus colonelul Corneliu Ștefan Pavel.

În ceea ce privește convocarea de pe o zi pe alta, purtătorul de cuvânt al MApN a spus că un alt obiectiv al exercițiului este să vadă în cât timp „se prezintă rezerviştii la unităţi”.

„Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condiţiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...) Aceşti rezervişti au o medie de vârstă de 45-48 de ani", a explicat colonelul Ştefan Pavel.



El a precizat şi cum se face mobilizarea: „Rezerviştii sunt anunţaţi de colegii noştri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondaţi, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipaţi, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la şedinţe de tragere".



Purtătorul de cuvânt al MApN a adăugat că rezerviştii care nu se prezintă riscă sancţiuni şi amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi”.