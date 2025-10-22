Ionuț Moșteanu, despre scandalul din coaliție pe tema pensiilor magistraților: ”Nu cred că se va ajunge la referendum”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că crede în varianta organizării unui referendum privind pensiile magistraților Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, miercuri, jurnaliștilor că un grup de lucru, după ce legea pensiilor speciale ale magistraților a fost respinsă de CCR, “nu înseamnă nimic în sine”. El a precizat că nu crede în varianta organizării unui referendum și că următorii pași pe care coaliția trebuie să îi facă ar trebui să aibă loc după motivarea deciziei Curții:

“Legat de grupul de lucru, acesta nu înseamnă nimic în sine. Trebuie să așteptăm motivarea Curții. După ce vine motivarea Curții, avem două variante, trecem o lege prin Parlament sau din nou ne asumăm răspunderea în fața Parlamentului, fiecare dintre aceste două variante are avantaje și deazavantaje”, a precizat ministrul Apărării.

El a făcut declarațiile în contextul scandalului din coaliție, generat după decizia CCR. Ilie Bolojan a refuzat, marți, propunerea venită din partea PSD privind un grup de lucru și le-a transmis social-democraților că se va ocupa tot el de un nou proiect de reformă. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor de la Guvern, social-democrații s-ar fi ridicat de la masă și ar fi plecat din ședință.

Ce spune Ionuț Moșteanu despre decizia CCR, privind pensiile magistraților

Ionuț Moșteanu a criticat faptul că judecătorii CCR au fost lipsiți de consecvență și că au decis diferit atunci când USR a atacat proiecte de lege pentru că lipseau avizele:

“Acum și Curtea, eu sunt de mulți ani în Parlament, am făcut multe atacuri la Curte în nenumărate cazuri, cazuri în care noi, USR, am sesizat diverse proiecte de lege pentru nerespectarea termenelor în legislația în vigoare, în procesul de adoptare al respectivelor legi și Curtea a zis că legiuitorul decide”.

Ionuț Moșteanu a mai precizat că discuțiile vor continua, inclusiv detaliile tehnice cu cei interesați de proiectul legislativ.

“Deocamdată din ceea ce vedem în comunicatul Curții este o problemă de formă, că nu s-a așteptat 30 de zile avizul CCR. Deși același CCR ne-a răspuns nouă că nu trebuie aștepta avizul sau nu trebuie respectate toate termenele, dacă arăți că ai cerut aviz”.

Bariere complicate pentru organizarea unui referendum

Întrebat dacă este posibilă organizarea unui referendum privind pensiile magistraților, Ionuț Moșteanu a precizat că nu crede că este posibilă această variantă, decât în ultimă instanță.

“Dacă nu scoatem altfel la capăt…eu cred că o să o scoatem altfel la capăt, adică modificând legea. Statul român decide prin Executiv și Legislativ când poate să dea niște bani pentru o categorie sau alta, când anumite categorii sunt prioritare sau nu mai sunt pentru strategia de țară”.

Ministrul Apărării a mai spus că nu crede în varianta unui referendum pentru că “sunt bariere complicate”:

“Vedem că sunt niște bariere complicate. Nu cred că se va ajunge la referendum. Dacă nu o scoatem la capăt va trebui să ajungem la modificarea Constituției pentru a crea un echilibru pentru că este foarte mare tensiune în societate”.

Pe de altă parte, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce va propune un referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților.