Marcel Ciolacu, după decizia CCR cu privire la desemnarea lui Orban: Democrația a învins!

”E conlfict, asa cum ați reclamat. CCR spune că desemnarea a fost neconstituțională. Mă bucură că democrația încă funcționează în România. Voi închide și voi deschide ședința de plen. Am făcut o propunere de premier, acum nu vom mai face alta. Am avut o discuție cu premierul. Am luat act că nu există cvorum. Am avut decizia cu prim-ministrul și am zis că trebuia ținută ședința. Aveam doar un comunicat de presă de la CCR, nimic în Monitorul Oficial. După ce guvernul Orban a fost demis, atât eu cât și Ponta am avut o discuție de a merge cu o propunere comună. Noi ne-am gândit la Raed Arafat, dar a refuzat și ne-am dus cu o altă propunere. Nu am avut alte discuții. PSD e în opoziție și în minoritate. La acest moment cred că PSD nu se va duce cu vreo propunere de premier. Îmi pare rău că președintele a fost pus într-o astfel de postură din cauza PNL”, a spus Marcel Ciolacu.

CCR a decis că există un conflict juridic între Parlament şi preşedinte în ceea ce priveşte nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oară ca premier. După ce Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură, președintele Klaus Iohannis a decis să-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria.