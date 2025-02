Ciolacu: „Îmi pare rău că m-am lăsat păcălit de Vicol”. Premierul a prezentat documente cu sumele plătite pentru zborurile cu Nordis

Premierul Marcel Ciolacu. Foto: Antena 3 CNN

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat miercuri, în Parlament, documente pe care le susține ca fiind facturile originale ale zborurilor private închiriate de compania Nordis, precum și chitanțele ce dovedesc că și-a plătit personal biletele de avion.

G4Media a publicat informații potrivit cărora Marcel Ciolacu ar fi călătorit la Nisa cu un avion închiriat de compania imobiliară Nordis. Premierul a negat aceste informații în mai multe rânduri, spunând ca el şi-a plătit toate călătoriile din banii săi personali.

De atunci, premierul a mai făcut o înregistrare pe TikTok în care a arătat mai multe facturi, despre care a spus că sunt cele pentru zborurile private la Nisa.

Apoi, după dezbaterea pe legea bugetului pe 2025, Ciolacu a venit cu facturile în fața presei.

„Nu există nicio lege care să fi favorizat vreo companie, nu vorbesc numai de Nordis, o altă companie, sau vreo lege sau vreun amendament care ar fi dus la o favorizare în zona economică. Știți că am pus pe TikTok o factură, ea era o copie. Între timp, m-am dus și la Buzău, am căutat toate arhivele, dar am solicitat și o explicație, sesizată de către dumneavoastră, presa, că asigurarea era din alta”, a spus Marcel Ciolacu, apoi a arătat explicația jurnaliștilor.

„Aici este explicația. Și de ce este alt curs și de ce a fost acea diferență”, a spus Ciolacu.

Întrebat din partea cui este această explicație, Ciolacu a răspuns: „A companiei emitente”.

Apoi premierul a continuat, ironic, la către un jurnalist: „Poate și-a schimbat denumirea. E posibil. Nu știu, că n-am cerut de la Registrul Comerțului, dar știu că dumneavoastră sunteți unul dintre jurnaliștii cei mai buni și veți face investigațiile necesare”.

„Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură”, le-a spus premierul jurnaliștilor care îi puneau întrebări despre legăturile cu Nordis.

„Acesta este vechea factură pe care am prezentat-o pe TikTok. Dacă doriți cu CNP-ul, dar, de fapt, oricum e public. Aceasta este chitanța pe care am achitat-o. Între timp am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar”, a spus Ciolacu, arătând jurnaliștilor facturile și chitanța.

Când jurnalistul Antena 3 CNN a semnalat faptul că acea factură este cu data de 1 martie 2022, iar zborurile sunt din mai 2022, premierul i-a spus: „Vă rog frumos, uitați-vă bine”.

La finalul declarațiilor, a fost întrebat dacă regretă că a mers cu doamna Vicol, iar Ciolacu a spus: „Regret că m-am lăsat păcălit”.

Explicația pe care a arătat-o premierul:

„În urma solicitărilor dumneavoastră, referitoare la documentele retransmise în luna noiembrie 2024, vă comunicăm următoarele:

1. Facturile retransmise în luna noiembrie 2024 au fost generate din sistemul electronic de facturare al societății. Mențiunile incluse în acestea reflectă formatul poliței de asigurare valabil la momentul regenerării documentelor din sistem. Menționarea poliței de asigurare în documentele fiscale emise de societatea noastră este obligatorie. În conformitate cu prevederile legale aplicabile. Din acest motiv, nu este posibilă emiterea unui document fiscal fără această informație.

2. Pentru claritate, vă transmitem o copie a facturilor din arhiva fizica a societății, aferente serviciilor prestate. Aceste facturi au fost generate la momentul prestării serviciilor și înregistrate în arhiva contabilă a societății.

3. Referitor la cursul valutar aplicat fiecărui serviciu prestat, vă informăm că societatea noastră utilizează, ca măsură operațională pentru acoperirea riscului fluctuațiilor valutare, cursul BNR valabil la data emiterii facturi, la care se aplică un coeficient de corecție de 2%. Astfel, cursul valutar evidențiat în decurentul fiscal este cel final (curs BNR + coeficient de corecție 2%). Această practică este uzuală în domeniul turismului”, se arată în explicația prezentată de Ciolacu.