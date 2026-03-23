Ciprian Ciucu, despre îndepărtarea graffiti-ului de pe clădirile din Bucureşti: Trebuie schimbată legislația întâi

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat luni, „imperativ”, modificarea rapidă a legislației pentru a permite intervenția eficientă a Primăriei Generale în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureștiului, prin îndepărtarea graffiti-ului și a afișelor de pe clădirile de patrimoniu, potrivit Agerpres.

Edilul a participat la o dezbatere publică organizată la ARCUB, alături de ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, parlamentari, primari și viceprimari de sector, reprezentanți ai Comisiei Naționale a Monumentelor, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ordinului Arhitecților și ai ONG-urilor din domeniu. Tema discuției a fost: „Graffiti, o boală grea a Bucureștiului. Cum o tratăm?”

„Dacă nu va fi modificată legislația, va fi un proces extrem de greoi, extrem de costisitor, care va presupune 'avizăraie', documentații, semnături de arhitecți, planuri.

Deci, e practic unul între motivele pentru care alți primari nu au acționat înaintea mea, mă gândesc, este tocmai această legislație care este extrem de greoaie.

De aceea eu vin și cer imperativ și mulțumesc domnului ministru al Culturii că a fost astăzi aici și vom face o echipă din partea noastră și din partea Ministrului Culturii care, nu peste nu știu câte luni, ci în următoarele săptămâni să vină cu niște modificări legislative care ar trebui să fie trecute. Nu știu, poate și pentru urgență. (...) Am ajuns într-o situație în care a devenit o urgență”, a afirmat Ciucu.

El a subliniat că „pleacă banii din oraș, orașul suferă”.

„Asta este urgența. E important să facem diferența între ce înseamnă a construi și a curăța. Dacă se va face diferența, se vor defini care sunt operațiunile care sunt permise pentru curățare, să nu mai fie nevoie de plan de arhitect, să nu mai fie nevoie de planșe, de semnături și de ștampile, atunci aici va fi principala modificare', a spus primarul general.

Ciucu a insistat că modificările legislative trebuie să permită intervenții rapide, non-invazive, fără a afecta valoarea de patrimoniu a clădirilor.

„Astăzi, dacă cineva vrea ca să-și curețe fațada de graffiti pe o clădire de patrimoniu, trebuie să facă un proiect tehnic (...) să primească aviz de la Ministerul Culturii și o autorizație de la Primăria Capitalei. Mi se pare și absurd, în contextul în care e vorba doar să cureți o clădire. (...) Legile care au fost făcute să protejeze patrimoniul din contră nu l-au protejat și nu îl protejează”, a spus edilul.

Referindu-se la programul lansat în dezbatere publică pentru curățarea graffiti-ului din zonele protejate, Ciucu a afirmat că „acesta nu pare eficient”.

„Noi am pregătit deja un regulament, dar regulamentul este pe baza actualei legislații. El este în transparență deja, dar nu mi se pare eficient. Adică va dura iarăși foarte mult timp ca să acționăm. Și nu doar ca să acționăm punctual, la clădirea primăriei sau cu altă clădire și cod. Trebuie să acționăm sistemic, pe străzi întregi, planificat, programat”, a adăugat primarul.

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că sunt necesare măsuri imediate pentru readucerea clădirilor la starea inițială, urmate de măsuri pe termen mediu și lung.

„Nu știu cum să-i zic, ca să nu sune pompos, o strategie, o politică, o concepție care să armonizeze, iarăși, pe câteva paliere toate aspectele. Unu, ar fi acela de a reglementa situația intervențiilor neautorizate. Nu neapărat prin forme punitive.

A doua, ar trebui să vină, tot pe acest segment, ca niște măsuri pentru libera exercitare a unor drepturi și libertăți constituționale sau unor drepturi și libertăți care se nasc din proprietatea intelectuală, dar corelată, în același timp, cu tot ce înseamnă obligații ale autorităților publice de protejare a patrimoniului moștenit și, de fapt, pentru a trata cauzele și nu efectul. (...)

Dacă ne uităm, foarte multe din aceste clădiri, inclusiv din zone de protecție sau chiar monumente, suportă intervenții cel mai adesea din cauza că ele sunt ale nimănui sau sunt în paragină sau sunt părăsite. Iată, aici deja ajungem la cauză și nu la efect”, a punctat ministrul.

Ministrul a afirmat că „intervenția cea mai urgentă și punctuală, concret, ar trebui să fie una de dezincriminare a ceea ce se numește restitutio in integrum, adică readucerea la starea inițială”.

„O intervenție primară ar trebui să fie, la inițiativa Ministerului Culturii, în această componentă de dezincriminare, a oricărei intervenții care are ca scop revenirea la starea inițială, de dinainte de a se aplica acel graffiti, corelat, repet, cu modalitatea de a ne asigura că intervenția nu aduce atingere monumentului în sine.

Pentru că de asta, în formă actuală a legii, și de asta este și incriminarea, grija mare este aceea de a nu interveni incorect sau impropriu pe monument. Problema este că acum intervenția este întârziată de faptul că toate aceste avize trebuie să aibă loc să fie solicitate și obținute anterior intervenției. Este de analizat dacă mergem ex-ante, ex-post sau o soluție intermediară”, a mai spus Andras Istvan Demeter.

Pe 17 martie, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program pentru curățarea graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor din zonele construite protejate.

Conform proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor, stabilite prin deviz de Administrația Străzilor. Restul de 20% va reprezenta contribuția beneficiarilor.

Primăria Capitalei va elabora documentațiile tehnice și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, costurile fiind acoperite integral din bugetul local.

Proprietarii sau administratorii imobilelor notificate vor putea opta pentru conformare voluntară - prin curățarea pe cont propriu - sau pentru înscrierea în program, astfel încât intervenția să fie realizată de autoritatea locală. Cei care nu se conformează vor fi sancționați contravențional de Poliția Locală.

În perimetrul programului va fi implementat și un sistem integrat de monitorizare, cu patrule active și supraveghere video, iar autoritățile vor derula campanii publice de informare și conștientizare.