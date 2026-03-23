Ciprian Ciucu spune că terenul din fața librăriei Cărturești va fi expropriat: Un "jmecher" a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că „un jmecher” ar fi pus mâna pe terenul din fața librăriei Cărturești, iar acum încearcă să obţină certificat de urbanism ca să ridice un "bloculeţ". În acest moment, terenul este lăsat în paragină, în centrul Bucureştiului, dar Ciucu asigură că zona va fi expropriată, iar primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, se va ocupa de acest lucru. "Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria, este în halul acesta de ani de zile. În buricul târgului. Este incredibil cum a fost orașul nostru prădat", a afirmat Ciucu.

"Blocul Patria de pe Magheru, emblematic pentru București, va intra în consolidare. Atât clădirea, cât și cinematograful. Până atunci, primarul general Ciprian Ciucu a dat dispoziție ca trotuarul/spațiul verde din perimetru să fie redate pietonilor.

De asemenea, terenul din fața librăriei Cărturești va fi expropriat pentru a-l salva de la betonare.

Ciucu: "Un <<jmecher>> vrea să construiască un bloculeț în fața clădirii-monument!"

"Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria, este în halul acesta de ani de zile. În buricul târgului.

Și am aflat: este teren privat! Un <<jmecher>> a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el. Terenul a aparținut blocului de lângă. Directorul ALPAB mi-a spus că la un moment dat a intrat cu muncitorii și l-a curățat. <<Jmecherul>> i-a făcut plângeri penale pentru violare de proprietate.

Iar arhitectul șef mi-a spus că acesta a depus de vreo zece ori cerere să i se emită certificat de urbanism: vrea și el să construiască un bloculeț. Acolo, în fața clădirii-monument", a transmis Ciucu pe Facebook.

"Trebuie să reparăm mizeriile trecutului. Primarul George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să-l exproprieze. Împreună cu restaurantul din incinta CinemaPatria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare.

Este incredibil cum a fost orașul nostru prădat", a conchis edilul Capitalei. Punem Bucureștiul la punct. Pas cu pas", a mai susţinut Ciucu.