Ce nereguli a găsit Ciprian Ciucu în Bucureşti, după ce a ieşit, la pas, în centrul oraşului: "Ne afectează viața tuturor"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că, sâmbătă, a efectuat un "tur de forţă" prin centrul Bucureştiului, alături de edilul de la Sectorul 1, George Cristian Tuță, pentru a vedea principalele probleme de infrastructură ale oraşului, dar nu numai. "Haideți să începem cu lucrurile aparent mici, ce implică reparații, amenajări urbane. Iar în timp, vom gândi și proiecte mari pentru bucureșteni. Dar hai să începem să facem curat măcar, să începem să facem ordine, pentru că acest oraș simte lipsa autorității publice", a transmis Ciucu.

Pe o distanţă de 7 km, Ciucu şi Tuță au identificat mai multe nereguli în Bucureşti, de la mașini parcate pe trotuare sau pe spațiul verde până la clădiri în paragină și terenuri neîngrijite.

"7 km tur de forță. Start de la Magheru & Arthur Verona. Primarul general Ciprian Ciucu a ieșit pe străzi, în Sectorul 1, cu directorii din PMB, dar și cu echipa edilului George Cristian Tuță.

"Am văzut foarte multe probleme, mici și mărunte, dar vizibile, care ne afectează viața tuturor. Nu e ceva ce noi nu știam! Scopul a fost acela de a defini niște probleme generale, a le semnala echipelor și a le trasa direcția pentru a interveni singure. Încurajez polițiile locale să facă echipe mixte, Administrația Străzilor și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti să se coordoneze cu ADP Sector 1, să vedem cine ce face, să colaborăm și să nu ne dublăm", a afirmat Ciucu.

Ce probleme a găsit Ciucu în Bucureşti

"Au pornit de la intersecția Bd. Magheru & Str. Pictor Arthur Verona și au străbătut un traseu de peste 7 km, pe la Piața Lahovari - Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Str. Gheorghe Manu – Calea Victoriei – Str. Mircea Vulcănescu – Str. Luigi Cazzavillan – Sala Radio – Piața Amzei. 10.000 de pași, peste 7 km.

Ce au văzut

Mașini parcate pe trotuare sau pe spațiul verde;

Ziduri pline de graffiti și spații acoperite de afișe;

Garduri ruginite, uitate de vreme;

Stâlpi de iluminat scoși din funcțiune de zeci de ani;

Trotuare degradate;

Foarte multă mizerie;

Clădiri în paragină și terenuri neîngrijite.

Ciucu: „Haideți să facem ordine și #curățenie în acest oraș!”

"Haideți să începem cu lucrurile aparent mici, ce implică reparații, amenajări urbane. Iar în timp, vom gândi și proiecte mari pentru bucureșteni. Dar hai să începem să facem curat măcar, să începem să facem ordine, pentru că acest oraș simte lipsa autorității publice!", a spus primarul Ciprian Ciucu.

Pe tot parcursul acestui tur, colegii din direcții și-au notat fiecare gard, fiecare stâlp, fiecare zonă unde au de intervenit.

Iar primarul general va urmări, ca de obicei, ca sarcinile trasate să fie duse la bun sfârșit.

"După un an și jumătate de mandat, este prima dată când simt că avem un sprijin la Capitală. Cred că așa ar trebui să se lucreze”, a concluzionat și primarul Sectorului 1.