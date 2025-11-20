Ciprian Ciucu îl atacă pe Sorin Grindeanu: „PSD e încă duplicitar, e și în opoziție și la conducere în funcție de context”

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru Primăria Capitalei, l-a criticat dur, la Antena 3 CNN, pe președintele PSD Sorin Grindeanu pentru amenințările că va rupe Coaliția. Primarul Sectorului 6 a spus că social-democrații sunt „duplicitari” și sunt „și în opoziție și conducere” în funcție de context.

„PSD e încă duplicitar, e și în opoziție și la conducere în funcție de context. Nu dau un mesaj unitar. USR și PNL au candidați distincți pentru că domnul Grindeanu a impus acest lucru, dacă vrea să rupă Coaliția prematur înseamnă că ne va fi înșelat”, a spus Ciprian Ciucu, referitor la amenințările președintelui PSD că ieși de la guvernare, dacă vor fi tăiate salariile bugetarilor.

Declarațiile liberalului vin în contextul în care Coaliția e prinsă într-o competiție electorală pentru funcția de primar general al municipiului București. Ciprian Ciucu este sprijinit în această cursă de premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, în timp ce Cătălin Drulă, candidatul USR, pare să se bucure de susținerea președintelui Nicușor Dan, iar Daniel Băluță, candidatul PSD, este sprijinit de Sorin Grindeanu, liderul PSD și în același timp președintele Camerei Deputaților. Ciprian Ciucu a fost întrebat cât de mult contează în campania electorală aceste nume cu rezonanță din politică:

„Pe mine mă onorează foarte mult sprijinul domnului Bolojan. Astea fiind spuse prefer să fiu votat pentru ce am făcut eu și viziunea pe care o prezint nu pentru că mă recomandă cineva, inclusiv premierul pe care îl respect foarte mult. La sfârșit, eu trebuie să mă uit în ochii alegătorilor nu domnul Bolojan, nu domnul președinte. (...) Nu facem mult caz din asta. Vreau să fiu consacrat pentru munca mea de până acum”, a spus candidatul PNL.

Întrebat dacă are o relație tensionat cu președintele Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a spus că, în ceea ce îl privește, nu îi poartă pică și nici nu are datorii neonorate la el.

„Eu cât am fost președinte la PNL București i-am sprijini toate proiectele. Factual, poate fi dovedit. Acum, chimia dintre două persoane poate să fie sau nu. Dar nu am datorii neonorate la domnul Dan, nu am o problemă cu persoana sa, din contră îmi amintesc cât de fericit am fost când a câștigat turul doi. Ne-a zburat glonțul pe la ureche atunci, nu îi port pică. Nu am o agendă ascunsă. Nu vreau să fiu președintele României. nici Ilie Bolojan nu are o agendă ascunsă. Premierul are nevoie de președintele lui pentru reforme. u am nevoie de o relație civilizată și bună cu fostul primar al Bucureștiului. Nu văd un conflict. Poate e cazul să strângem rândurile”, a mai spus edilul.

Interviul integral cu candidatul PNL la Primăria Capitalei poate fi urmărit aici:

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Campania electorală pentru alegerile din București, Buzău și alte 12 localități începe la data de 22 noiembrie.