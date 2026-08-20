Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până în 15 octombrie. Instanța i-a respins contestația față de această măsură

1 minut de citit Publicat la 14:00 20 Aug 2026 Modificat la 14:01 20 Aug 2026

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până în 15 octombrie. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitale, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie 2026, inclusiv, după ce Tribunalul București i-a respins joi plângerea împotriva acestei măsuri judiciare. Instanța a menținut și obligațiile impuse în cadrul măsurii preventive.

Judecătorul de drepturi și libertăți a respins ca nefondată contestația formulată de Ciprian Ciucu împotriva ordonanței DNA din 12 august, prin care controlul judiciar a fost prelungit cu încă 60 de zile, pentru perioada 17 august - 15 octombrie.

Instanța a respins și cererea acestuia de eliminare a două dintre restricții. Astfel, Ciprian Ciucu nu poate părăsi România fără acordul prealabil al procurorului și nu poate lua legătura cu anumite persoane stabilite de anchetatori.

În urmă cu două zile, Ciucu declara că va contesta în continuare măsura controlului judiciar, cerută în cazul său de procurorii DNA.

"În primul rând, dacă nu aș face acest gest (contestarea controlului judiciar - n.r.), m-aș recunoaște vinovat. Întrucât eu trebuie să îmi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci, voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar", a spus edilul.

Actualul primar general al Capitalei, fost primar al Sectorului 6, este cercetat penal de procurorii Direcția Națională Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

Faptele imputate sunt legate de demersurile pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar în București.

Anchetatorii susțin că reprezentanții proiectului imobiliar ar fi oferit foloase necuvenite sub formă de servicii de publicitate și consultanță electorală pentru susținerea activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.