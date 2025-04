Circ în Parlament. Șefa POT urlă din sală la Predoiu. Ministrul de Interne: Provocați în aer curenți sub formă de cuvinte

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a făcut circ în Parlament, miecuri, și a țipat din sală la ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a făcut circ în Parlament, miecuri, și a țipat din sală la ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în timp ce acesta susținea discursul la moțiunea împotriva lui.

În timp ce Predoiu susținea discursul, Anamaria Gavrilă, aflată în primele rânduri, țipa la acesta, cerându-i să își dea demisia.

Ea nu a putut fi oprită nici de Predoiu, nici de președintele Camerei Deputaților, Ciprian Șerban. Dimpotrivă, în ciuda apelurilor repetate să nu mai facă scandal, ea a continuat și mai tare să țipe: "De ce arestați oameni?".

Predoiu i-a dat replica: "Nu ați citit dicționarul explicativ al limbii române, citiți înainte să strigați, citiți codurile penale și legile. Să vă extindeți puțin domeniul de cunoaștere. Provocați în aer curenți sub formă de cuvinte".

La un moment dat, ministrului i se spune "să nu mai dialogheze cu sala".

Pentru că Gavrilă nu a încetat, Ciprian Șerban i-a retras cuvântul și nu o mai lasă să vorbească azi la Plen.

Miercuri, deputaţii dezbat şi votează moţiunea simplă depusă de grupul parlamentar al AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, prin care cer demiterea din funcţie a acestuia, precum şi analiza în vederea iniţierii urmăririi penale "pentru faptele săvârşite în exercitarea funcţiei".

Înainte de dezbateri, Predoiu a fost întrebat dacă are emoţii că unii dintre colegii săi din coaliţie ar putea să voteze pentru moţiunea simplă pe Apărare.

"Am emoţii pozitive. Întotdeauna trăiesc momentele politice mai mult sau mai puţin importante, mi se pare un demers firesc într-o democraţie. Am răspuns întotdeauna prezent oricărei invitaţii adresate de Parlament, unele constructive, altele mai puţin, dar am respectat totdeauna Parlamentul, pe colegii mei, indiferent de partid şi de opiniile lor politice convergente sau divergente cu ale mele. Prin urmare, găsesc că e un element normal de program în programul unui ministru", a spus Predoiu.