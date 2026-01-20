Ciucu, anunţ pentru şoferii din Capitală: De săptămâna aceasta, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea

Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat marţi că poliţiştii locali îi vor amenda, începând de săptămâna aceasta, pe cei care nu plătesc parcarea, potrivit Agerpres. "Astăzi, serviciul de parcări este o glumă. Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore. Am dat dispoziţie Poliţiei Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea", a transmis edilul general.

În prezent, serviciul de parcări este "o glumă", a scris Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook. El a menţionat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece "s-a dus vestea" că PMB nu poate impune plata, din cauză că angajaţii firmei de parking nu au calitatea de agenţi constatatori.

Un alt motiv pentru nivelul scăzut al încasărilor îl reprezintă "avalanşa" de gratuităţi, a mai precizat primarul general al Capitalei.

"Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore. De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități. (...)

Am dat dispoziţie Poliţiei Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va aplica amenzi. De asemenea, Poliţia Locală va prelua cele 7 maşini, «OZN-urile», cum li se spune popular care vor înregistra şi emite automat amenzile. Am rugat Poliţia Locală a Sectorului 6 să asiste Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)", a transmis Ciprian Ciucu.

În Bucureşti, aproximativ 100.000 de maşini au gratuităţi în condiţiile în care există 40.000 de locuri de parcare. Beneficiază de gratuitate peste 5.000 de maşini ale presei, a explicat Ciprian Ciucu.

"Multe zeci de mii de maşini ale persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor (am fost informat că aici exista şi un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menţine gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu această destinaţie, conform legii", a afirmat primarul.

De asemenea, există 86.000 de maşini electrice şi hibride, inclusiv "mild hybrid", care "se bat" pe cele circa 40.000 de locuri de parcare.

"Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere, pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuităţi, iar bugetul PMB este în piuneze. Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informaţii pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcţie de buget şi poate... parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există", a declarat primarul general al Capitalei.

Ciucu a informat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaţionalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcţioneze în Inelul Central, dar decizia finala va fi luată după discuţii cu primarii sectoarelor.