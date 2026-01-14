Ciucu anunță un audit la STB ca să afle cum s-a ajuns la costurile uriașe de operare: Ori albă, ori neagră. Alternativa este insolvența

Tramvaie de pe linia 41. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță un audit la STB și avertizează că insolvența rămâne o opțiune reală, dacă nu va exista o clarificare rapidă a costurilor și a modului în care funcționează compania de transport public, pe fondul datoriilor uriașe și al presiunilor bugetare asupra Primăriei București.

„În acest moment, la STB este un concurs pentru Consiliul de Administraţie. Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfăşurare. S-au depus CV-uri. Consiliul de Administraţie va numi directorul. Primarul (general - n.r.) este parcat undeva pe stânga în această decizie. Sunt şi eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul. Vreau să am un partener acolo, la STB. În primul şi în primul rând, a crescut foarte mult costul de operare şi vreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciul de transport public în Bucureşti de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor. Vreau să văd de ce. Sunt contracte care sunt poate ciudate”, a declarat miercuri Ciprian Ciucu, la Digi 24, citat de Agerpres.

Primarul general al Capitalei mai crede că intrarea STB în insolvență ar putea reprezenta o soluție pentru deblocarea situației financiare a societății.

„Nu vreau să vă zic prostii. Dar o să comand un audit acolo şi cum să vă zic (...) când îţi ajunge cuţitul la os, nu mai stai şi să mai optimizezi, să mai discuţi, să mai negociezi. Ori albă, ori neagră. Să fie foarte, foarte clar. Adică, dacă îşi imaginează partidele din Consiliul General – şi ei nu îşi mai imaginează, că sunt deja realişti, şi ştiu şi ei care este situaţia – că dom'le, că mai negociem, că mai... Nu. Nu mai ai de unde. Da? Alternativa, şi o să spun şi acest lucru, dacă nu o să mă înţeleg cu STB şi cu ce se întâmplă acolo, este insolvenţa. Să fie foarte, foarte clar. Alternativa aceasta este. Şi eu cred că ei se înţeleg mult mai bine cu primarul, inclusiv sindicatele, decât cu judecătorul sindic. Primarul este politician”, a mai spus primarul general.

Anterior, Ciucu a declarat că este esențial ca Primăria Municipiului București (PMB) să primească 70% din bugetul Capitalei, prin cotele defalcate, pentru a evita riscul falimentului.

Într-o postare pe Facebook, edilul a precizat că va propune, în luna martie, un pachet de reforme, însă acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile generate de subvențiile acordate STB și Termoenergetica. În acest context, Ciucu a făcut apel la partidele din coaliție, precum și la sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan, pentru implementarea reformelor structurale necesare.

Potrivit primarului general, în luna ianuarie PMB a primit 317 milioane de lei, comparativ cu 358 de milioane de lei în ianuarie 2022, 488 de milioane în ianuarie 2023, 551 de milioane în ianuarie 2024 și 400 de milioane de lei în ianuarie 2025.

Din suma de 317 milioane de lei alocată în acest an, cea mai mare parte a fost direcționată către STB, respectiv 90 de milioane de lei, „pentru plata salariilor, funcţionare şi achitarea ratei la ANAF”, în timp ce 10 milioane de lei au fost alocate pentru transportul public din Ilfov.

Edilul a detaliat și nivelul datoriilor acumulate: 590 de milioane de lei la Termoenergetica, 700 de milioane de lei la STB și 21 de milioane de lei pentru transportul public din Ilfov.

„Doar pentru luna în curs (cei de la STB – n.r.) ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte. (...) Mi se pare absurd ca PMB să plătească circa 150 de milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect asupra căruia voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate «gândită» şi aplicată în acest moment”, a mai declarat primarul general al Capitalei.